Lider Alanya, Beşiktaş’a ”dur” dedi

Süper Lig’in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Bakasetas’ın golleriyle Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Beşiktaş’ın 3 haftalık galibiyet serisi sona erdi.

Ligin 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Akdeniz ekibi, attığı 2 golle karşılaşmadan galip ayrıldı.

Aytemiz Alanyaspor’a galibiyeti getiren goller 26. (Penaltı) ve 79. dakikalarda Bakasetas’tan geldi. Beşiktaş’ın maçtaki tek golünü 90. dakikada Aboubakar penaltıdan kaydetti.

Karşılaşmanın 82. dakikasında Alanyaspor’da Babacar kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla ligde 2 hafta sonra kazanan Aytemiz Alanyaspor 26 puanla liderliğini sürdürdü. Ligin son 3 haftasında Medipol Başakşehir’i 3-2, Fenerbahçe’yi 4-3 ve Kasımpaşa’yı 3-0 yenen Beşiktaş bu mağlubiyetle 19 puanda kaldı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

9. dakikada ev sahibi ekipte Bakasetas’ın kullandığı serbest atışta savunmadaki De Souza topu uzaklaştırmak istedi. Siopis, önüne düşen topa ceza sahası dışından gelişine vurdu. Meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

GOL 24. dakikada Aytemiz Alanyaspor’un sağ taraftan kazandığı köşe atışında Juanfran ceza sahasına ortasını yaptı. Beşiktaş savunması topu kornere atarken, VAR’dan gelen uyarı üzerine maçın hakemi Atilla Karaoğlan, pozisyonu saha kenarında izledi. Pozisyonda Ghezzal’ın topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi. 26’ncı dakikada penaltıda topun başına geçen Bakasetas, takımını öne geçirdi: 1-0

33. dakikada Hutchinson’ın Aytemiz Alanyaspor savunmasının arkasına attığı topta Ghezzal, kaleci Marafona ile karşı karşıya kaldı. Ghezzal’ın vuruşunda, Marafona gole izin vermedi.

37. dakikada Beşiktaş savunmasının hatasında topla buluşan ve sağ çaprazdan ceza sahasına giren Caulker’ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

43. dakikada sol kanattan Tzavellas’ın ceza sahasına gönderdiği topa arka direkte Caulker kafayla vurdu. Meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Alanyaspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

51. dakikada sol taraftan topla ceza sahasına giren N’Koudou’nun içeri çevirdiği meşin yuvarlağa Alanyaspor savunmasından ters bir kafa vuruşu geldi. Kaleci Marafona son anda topu çizgiden çıkardı.

65. dakikada sol taraftan topla ceza sahasına giren N’Koudou’ya Alanyaspor defansı müdahale etti. Ceza yayına doğru gelen topu önünde bulan Mensah’ın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

67. dakikada Tayfur Bingöl, ceza yayı üzerinden şutunu çekti. Kaleci Utku Yuvakuran meşin yuvarlağı uzanarak çıkardı.

76. dakikada Beşiktaş ceza yayı üzerinden kazanılan serbest vuruşta topun başına Bakasetas geçti. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

GOL 79. dakikada Aytemiz Alanyaspor, farkı 2’ye çıkardı. Sol taraftan ceza sahasına giren Tayfur Bingöl, topu Bakasetas’ın önüne bıraktı. Bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

GOL 89. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sol taraftan ceza sahasına giren Güven Yalçın, Efkan Bekiroğlu ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Aboubakar, farkı bire indirdi: 2-1

Aytemiz Alanyaspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Tayfur Bingöl, Siopis (Dk. 90+6 Umut Güneş), Berkan İsmail Kutlu, Bakasetas (Dk. 86 Fatih Aksoy), Davidson (Dk. 86 Efkan Bekiroğlu), Bareiro (Dk. 66 Mustafa Pektemek), Babacar

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Rosier (Dk. 46 N’Koudou), Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, Hutchinson (Dk. 83 Oğuzhan Özyakup), Dorukhan Toköz, Ghezzal (Dk. 83 Güven Yalçın), De Souza, Larin (Dk. 46 Mensah), Aboubakar

Goller: Dk. 26 (Penaltıdan) ve 79 Bakasetas (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 89 Aboubakar (Penaltıdan) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 82 Babacar (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Rosier, Dk. 70 Ghezzal, Dk. 90+5 Montero (Beşiktaş), Dk. 57 Tayfur Bingöl, Dk. 89 Efkan Bekiroğlu, Dk. 90+5 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor