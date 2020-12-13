Lefkoşa yeni mekanına kavuştu

Açılışını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner’in yaptığı The Unique Gusto konuklarına merhaba dedi. Grid Group ve BKM Mutfak Kıbrıs’ın ortak iştiraki olan yeni mekanın açılışı sembolik zeytin fidanı dikimi ile gerçekleşti.

The Unique Gusto, Grid Group ve BKM Mutfak Kıbrıs’ın ortak iştiraki olarak geçtiğimiz Cumartesi akşamı Grid Group Kurucu Başkanı Murat Teksöz ile The Unique Gusto Kurucu Ortağı Mehmet İnan’ın ev sahipliğinde düzenlenen özel bir organizasyonla açıldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner’in yanı sıra protokol, iş dünyası ve basın mensuplarının katılımlarıyla gerçekleşen gecede restoranın açılışı için kurdele kesimi yerine zeytin fidanı dikimi seremonisi yapıldı.

Sembolik bir zeytin fidanı dikimi

Seremoni öncesi açılış konuşmasını yapan Murat Teksöz, “Hepinizin de bildiği gibi özellikle adamız için, insanlık için zeytin ağacı; insanlık tarihi boyunca bolluğun, bereketin, sağlığın, barışın, zaferin, kardeşliğin önemli bir sembolü olmuştur. Ayrıca gastronomide de önemli bir zenginliktir. İşte bizler de bugün bu tarihi mekana yeniden hayat verirken, uzun yıllar kök salmak için Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız ile birlikte açılışımızı sembolik bir zeytin fidanı dikimi ile gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.

Zeytin fidanının dikiminin ardından can suyu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner tarafından verildi. Söz konusu seremoni geceye katılan misafirler tarafından da çok özel ve anlamlı bulundu.

Açılış seremonisi sırasında konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, “unique” kelimesinin “eşsiz, eşi benzeri olmayan” anlamına geldiğini, mekanın açılışının da hem Cumhurbaşkanı olan kendisi tarafından, hem de iki gün önce Başbakan olan Ersan Saner tarafından birlikte gerçekleştirilmesinin de eşsiz bir durum olduğunu esprili bir dille ifade ederek mekanın hayırlı olmasını diledi.

Başbakan Ersan Saner ise konuşmasında böylesi bir dönemde yapılan yatırımın çok anlamlı olduğunu belirterek, girişimcileri yürekten kutladı. Saner, “Bu nezih mekanda kazançlarının bol olmasını diliyorum. Yine bu nezih mekanda sunacakları dünya mutfağı lezzetlerini de halkımızın tatmasını arzu ediyorum. Bir kez daha bu cesaretli girişimde bulunmalarından dolayı teşekkür ediyorum ve tesislerinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.