Başhekimin Özyılkan’ın 2. testi de pozitif çıktı

Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan 2inci PCR test sonucunun da pozitif olarak sonuç vermesi ile temaslıları tespit etme çalışmaları başladı.

Başhekim hastanede pozitif vakaların olduğu serviste tedavi altında. Hastanede pozitif çıkan işçibaşı ile teması olduğu için karantinada bulunan başhekim bugün ateşi yükselmesi sonucu hastaneye getirilmişti.

Başhekimin karantinaya alınmadan önce Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ile de toplantı yaptığı biliniyor. Temaslı takip ekibi, Özyılkan’ın yakın temaslılarını test için hastaneye çağırırken, hastanedeki temaslıları da tespit etme çalışmaları başladı.

Sosyal medyadan açıklama yaptı

Özyılkan, sosyal medyadan açıklama yaptı. Özyılkan “Test sonucum pozitif gelmiştir..emin ellerde tedavime başlanıyor..herkesin ilgisine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.