Bakan Pilli: Test sonucum negatif

Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT’ye yaptığı açıklamada “Dün testimi yaptım negatif çıktı.. Başhekim ile bir toplantı yapmıştık orada hertürlü tedbirler alınmıştı”dedi.

Piili , Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan’ın durumuyla ilgili de yaptığı açıklamada, Başhekimin durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Pilli “Başhekimle konuştum ateş haricinde herhangi bir sorunu yoktur. Gerekli tedaviye başlanmıştır” dedi.

Bakan Pilli aşıyla ilgili dünyadaki gelişmeleri takip ettiklerini belirterek Çin aşısını işaret etti.

Pilli: Aşı, Ocak ayında başlayacak

Bakan Pilli, Türkiye’nin ardından Ocak ayında klasik aşı sistemi ile başlanacağını söyledi.

Pilli son günlerde artan yerel vakalara dikkat çekerek tedbirlerin artacağını söyledi. Bakan Pilli vatandaşları uyararak herkesim maske ve sosyal mesafeye dikkat etmesini istedi.

Bakan Pilli açıklamasında “Son günlerde yerel covid19 vakaları artmaya başladı, herkes tedbirini almak mecburiyetindedir, önümüzdeki günler daha zor olacak tedbirleri artırmamız gerekecektir.” dedi.