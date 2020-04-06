OTORİTE BOŞLUĞU VE FIRSATÇILIK…

Niye ilan etmediler bu olağanüstü durumu?

Bana göre tek sebep, yetkilerinin elden gitmesi korkusuydu.

Başka bir sebep bilen var mı? Kendileri de açıklamadılar, “Biz böyle öngördük, böyle devam edeceğiz” dediler, başka bir şey demediler.

Ama bakın, hukuk çevreleri ardı ardına alınan kararların anayasaya uygun olmadığı, hukukun askıya alındığı yorumu yapıyorlar…

En son da eski Yüksek Mahkeme Başkanı Nevvar Nolan dile getirdi; “Yetkililer olağanüstü durum yaşandığını söylüyor, ancak Cumhurbaşkanı Başkanlığında toplanacak Bakanlar Kurulu olağanüstü durum ilan etmiyor. Olağanüstü durum ilan edilse Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanacak Bakanlar Kurulu olağanüstü durumun gerekli kıldığı konularda yasa gücünde kararname çıkarabilecek, şimdiki hukuki tartışmaların/belirsizliklerin önüne geçilecekti; Bakanlar Kurulu’nun eli güçlenecek, önü açılacaktı; bu yapılmadı, bunun anlaşılabilir bir tarafı yok, siyasi mülahazalar belirleyici oluyor!!!”. Sayın Nolan da konunun tamamen siyasi olduğunu vurgulamış…

Doğru veya yanlış, aldıkları kararları denetleyemedikleri için, herkes kafasına göre krizi büyütüyor.

Hala açık olan, belki de eskisine göre daha çok iş yapan işletmeler maaşları kesiyor, mallara keyfi zamlar yapıldığı haberleri geliyor. İşte önceki gün maaşları kestiği için eleştirilen bir süpermarket, tedarikçilerin ürünlere zam yaptığını iddia etti.

Sürekli halka açıklamalar yapan, çekler, faizler, borçlar konusunda ne fedakarlıklar yaptığını duyuran bir banka, çalışanlarına eksik maaş ödemiş. Üstelik o çalışanlar, devletin izin verdiği kadar yarım gün işlerine gittiler. Var mı böyle bir hakkı? Yok tabii, ama kim denetleyecek? Daha doğrusu, kim söz geçirecek?

Kumarhaneler lisans ücretlerini ödemediler. Ne yapabildiler? Hiç! Aksine onlara da vergi indirimi getirdiler.

Yanlış kararlar, zamanında alınmayan kararlar ve o kararları denetleyecek mekanizmanın yeterli olmaması, ülkeye büyük zararlar verecek.

Başta hükümet anayasanın dışına çıkarsa, diğerlerinden ne bekleyebilirsiniz ki?