Futbol sahaları yemyeşil oldu

Spor Dairesi’ne bağlı stadyumların çim zeminleri kısmi sokağa çıkma yasağında alınan özel izinle bakılıyor. Zeminlerin korunmasına yönelik çalışmalar Kovid-19 tedbirlerinin alındığı bu dönemde başarı ile sürdürüldü.

Daireye bağlı birimler fotoğraflarda görüleceği üzere Lefkoşa Atatürk Stadı, Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı, Güzelyurt Üner Berkalp Stadı, Mağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı ve İskele Cumhuriyet Stadı’nın bakım çalışmalarını güzelce gerçekleştirdi.

Daire yetkililerinden alınan bilgiye göre, haftada iki kez çimlerin biçildiği sahalarda su ihtiyacına göre sulama ve gübreleme atımı da gerçekleştiriliyor.

HABER: Tonguç KOTAK