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Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2 yaralı 

8 Temmuz 2019

Zifiri karanlıktaki Lefkoşa – Güzelyurt anayolu 16 – 17 km’leri arasında (Gürpınar yakınları) bu gece meydana gelen çarpışmada 2 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgiye göre çarpışma, saat 21:45’te meydana geldi. Faik Arçay (E-61) yönetimindeki GB 526 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Cuma Fidan (E-36) yönetimindeki TBC 169 plakalı balya yüklü kamyonun arka kısmına çarptı.

Çarpışma ihbarı üzerine 2 ambulans olay yerine sevk edildi. Çarpışmada yaralanan GB 526 plakalı araç sürücüsü Faik Arçay ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Sevtap Arçay (K-47), sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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