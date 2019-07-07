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Kadınlar Dünya Kupası: ABD dördüncü kez şampiyon

7 Temmuz 2019

ABD, Fransa’da düzenlenen Dünya Kupası’nda finalde Hollanda’yı 2-0 ile geçerek şampiyon oldu.

Amerika Birleşik Devletleri 1991, 1999 ve 2015’in ardından 4. kez kupaya uzandı.

Takımın yıldızlarından Megan Rapinoe, ilk yarısı golsüz biten maçın ikinci yarısında penaltı vuruşundan takımını öne geçirdi.

Rose Lavelle’in hemen ceza sahasına girerken yaptığı vuruş sonrası gelen gol ile Hollanda iki farkla geriye düştü.

Rapinoe attığı gol ile altı gole ulaştı ve turnuvanın gol kralı oldu.

Yıldız oyuncu istatistik hanesine üç de asist yazdırdı.

Kadınlar Dünya Kupası’nda ilk kez final oynayan Hollanda’da kaleci Sari van Veenendaal özellikle ilk yarıda yaptığı kurtarışlarla öne çıktı.

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