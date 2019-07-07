Yunanistan’da seçimler: Sandık çıkış anketlerine göre seçimi Miçotakis kazandı
Yunanistan’da sandık çıkış anketlerine göre, erken genel seçimin galibi Kiriakos Miçotakis liderliğindeki merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) partisi oldu.
Sonuçların kesinleşmesi halinde, SYRIZA ana muhalefete düşerken, ND’nin lideri Miçotakis ülkenin yeni başbakanı olacak.
Yüzde 6-8 arasında oy oranına sahip olması beklenen PASOK’un omurgasını oluşturduğu KINAL’ın meclisteki üçüncü parti olması bekleniyor. Yunanistan Komünist Partisinin (KKE) oy oranının yüzde 5-7 arasında olacağı tahmin ediliyor.
ALTIN ŞAFAK OY KAYBETTİ
Aşırı sağ Altın Şafak’ın büyük oranda oy kaybetmesi ise dikkati çekti. Altın Şafak dahil olmak üzere, yüzde 3 barajına yakın bulunan 3 partinin durumu sonuçların açıklanması ile netleşecek.
Sandık çıkış anketi, ülkedeki yüzde 3’lük seçim barajını geçen partilerin oy dağılımını şu şekilde yansıtıyor:
ND yüzde 38-42, SYRIZA yüzde 26,5-30,5, KINAL yüzde 6-8, KKE yüzde 5-7, MERA 3-5, Altın Şafak yüzde 2,8-4,8, Yunan Çözümü 2,5-4,5.