Yaşam

Osman Örek Meslek Lisesi “Farkındayız” dedi

15 Ekim 2019

Osman Örek Meslek Lisesi “Farkındayız” dedi… Osman Örek Meslek Lisesi “Meme Kanseri Farkındalık Ayı”  kapsamında etkinlik düzenledi.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail  etkinliğe katılarak öğrencilere kanser hakkında bilgi verdi.  Erken tanının önemine değinen Kocaismail, gençlere ve etkinliğe katkıda bulunan öğretmenlere bu konudaki duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.  Okul müdürü Erdoğan Keskindağ da günü önemi üzerinde durdu.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin de pembe giyerek destek verdiği etkinlik okulun önünde pankart tutarak devam etti.  Öğrencilerimizin bu duyarlılığı karşısında yoldan geçen araçlar da korna çalarak etkinliğe destek verdi.

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