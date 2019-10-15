Diklenmedi dik durdu

Cumhurbaşkanı Akıncı, aleyhindeki haksız ve yaralayıcı ifadeleri sahiplerine iade etti. Akıncı, bir kez daha barış vurgusu yaptı, “Barışı savunmak ne zamandan beri suç oldu?” diye sordu

HAKSIZ VE ORANTISIZ: Akıncı, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin açıklamalarının ardından haksız ve orantısız eleştirilere maruz kaldığını, daha ötesinde organize biçimde iğrenç küfür ve tehditlerle dolu saldırılar gerçekleştirildiğini kaydederek, şahsı için kullanılan haksız ve yaralayıcı ifadeleri esefle karşılayıp sahiplerine iade ettiğini kaydetti

DİYALOG VURGUSU: Akıncı, Türkiye’nin terör belasından kurtulmasının ortak arzu olduğunu kaydederek, “Bununla birlikte, Suriye topraklarında 10. yılına girmek üzere olan savaşların da artık son bulmasının zamanıdır görüşündeyim. Burada ve bölgedeki tüm halkların barış ve huzur içinde yaşayabilecekleri bir düzeni diyalogla kurmaları kaçınılmazdır” dedi

ERDOĞAN’A CEVAP: Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Akıncı’nın oturduğu makam Türkiye Cumhuriyeti’nin mücadelesi ile kazanılmıştır’ ifadelerine de yanıt verdi: Kıbrıslı Türkler bu adada var olabilmek için direnmeselerdi, bugünlere hiç ulaşılamazdı. Kendi demokrasimiz içinde var olan makamlar, en başta da Cumhurbaşkanlığı halkımızın özgür iradesiyle şekillenmektedir

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, dün yazılı bir açıklama yaparak, sosyal medya üzerinden birkaç gün önce belirttiği görüşlerinin, inandığı, samimi düşünceler olduğunu belirtti.

Akıncı, “Ne var ki bu düşünceleri doğru anlamak yerine, haksız ve orantısız eleştiriler yapılmış, bunun da ötesinde sosyal medya aracılığı ile organize biçimde iğrenç küfür ve tehditlerle dolu saldırılar gerçekleştirilmiştir. Bu düzeysizlik halen devam etmektedir” dedi.

“Türkiye’nin çok çektiği terör belasından kurtulması kuşkusuz hepimizin ortak arzusudur” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bunu çeşitli olaylarda her vesileyle vurguladık. Bununla birlikte, Suriye topraklarında 10. yılına girmek üzere olan savaşların da artık son bulmasının zamanıdır görüşündeyim. Burada ve bölgedeki tüm halkların barış ve huzur içinde yaşayabilecekleri bir düzeni diyalogla kurmaları kaçınılmazdır” diye konuştu.

Suriye’nin toprak bütünlüğü içerisinde kendi sınırlarına sahip çıkabileceği, Türkiye’nin de kendi sınırlarını güvende hissedebileceği bir durum yaratılmasının elzem olduğunu dile getiren Akıncı, açıklamasında, “bu çerçevede daha önce de vurguladığım gibi Türkiye ve Suriye arasında ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin gerekliliği ortadadır. Diplomasi ve diyalog tam da bunun için gereklidir. Aynı çerçevede, diğer bölge ülkeleri ile ve AB ile ilişkilerini geliştiren bir Türkiye çok daha güçlü olacaktır inancındayım. Bu anlamda ifade ettiğim diplomasi ve diyalog ihtiyacının terör örgütleri ile diyalog çağrısı olarak yansıtılıp bunun üzerinden siyaset yapılması çarpıtmadan öte bir şey değildir” ifadelerine yer verdi.

“Haksız ve yaralayıcı ifadeleri sahiplerine iade ediyorum”

Yapılan bazı açıklamalarda şahsı için kullanılan haksız ve yaralayıcı ifadeleri esefle karşılayıp sahiplerine iade ettiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, “Barışı savunmak ne zamandan beri suç oldu? Bu istemin suçlanıp karalanması kime ne kazandırır?” diye sordu.

“Farklı görüşlere saygı sağlıklı ilişkinin bir gereğidir”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Halkı’nın Türkiye ile tarihten gelen dostluk ve kardeşlik bağlarına büyük önem veren bir halk olduğunu belirterek görev süresi boyunca bu önemin idraki içerisinde karşılıklı saygı temelinde ilişkilerin gelişmesine çaba harcadığını belirtti.

Akıncı, ancak her konuda her zaman aynı düşünüp aynı davranış biçimini sergilemenin mümkün olmadığını farklı görüşlere saygı gösterilmesinin ise sağlıklı ilişkinin bir gereği olduğunu ifade etti.

“Kıbrıs Türk Halkı kendi iradesiyle karar verebilecek olgunlukta”

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk Halkının telkinlerle değil kendi iradesiyle karar verebilecek olgunluğa ulaştığı inancında olduğunu ifade etti.

Akıncı, şöyle dedi: “Kıbrıs Türk Halkı ve devletinin bugünkü konuma ulaşmasında elbette Türkiye’nin yıllarca yaptığı katkının ve verdiği desteğin büyük payı vardır. Aynı zamanda Kıbrıslı Türkler bugünlere kendi büyük mücadeleleri ile de ulaşmışlardır. Kıbrıslı Türkler bu adada var olabilmek için direnmeselerdi, bugünlere hiç ulaşılamazdı. Kendi demokrasimiz içinde var olan makamlar ve en başta Cumhurbaşkanlığı da halkımızın özgür iradesiyle şekillenmektedir. Kıbrıs Türk Halkının telkinlerle değil kendi iradesiyle karar verebilecek olgunluğa ulaştığı inancındayım.”

“Gerçek duygu ve düşüncelerini bilen herkese teşekkürler”

Cumhurbaşkanı Akıncı, yazılı açıklamasında, bu süreçte terör, barış, demokrasi kavramları gibi konulardaki gerçek duygu ve düşüncelerini bilen ve desteğini esirgemeyen tüm halka teşekkür etti.

Bilinçli olarak konuyu çarpıtıp tırmandıranları da bir an önce sağduyuya davet ettiğini ifade eden Akıncı, “Bu anlayış içerisinde kamplara bölünüp birbirimizi suçlamanın bir anlamı olmadığına inanıyorum. Türkiye ve bölge bu zor dönemden elbette barış içinde çıkmanın yolunu bulacaktır. Bu günler geride kalacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle bugüne dek şehit düşenlere Tanrı’dan rahmet, yaralılara acil şifalar diler ocaklarına ateş düşen ailelerin acılarını paylaşırım” ifadelerini kullandı.