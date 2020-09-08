Ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim 1 Ekim’de

Bakanlar Kurulu okulların yüz yüze eğitime başlaması konusunda yeni kararlar aldı.

Buna göre anaokul, ilkokul 1 ve 2’nce sınıfların yüz yüze eğitimleri devam ederken, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar ile ortaokul ve liselerin 1 Ekim’de yüz yüze eğitime başlaması kararı alındı.

Kalabalık grupların bir ada bulunduğu eğlence mekanları clup diskotek ve benzeri mekanlar 1 Ekim’e kadar kapatıldı. Barlar açık kalacak ama müşteri saysına kısıtlama gelecek