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Ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim 1 Ekim’de

8 Eylül 2020
Yüz Yüze eğitim

Bakanlar Kurulu okulların yüz yüze eğitime başlaması konusunda yeni kararlar aldı.

Buna göre anaokul, ilkokul 1 ve 2’nce sınıfların yüz yüze eğitimleri devam ederken, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar ile ortaokul ve liselerin 1 Ekim’de yüz yüze eğitime başlaması kararı alındı.

Kalabalık grupların bir ada bulunduğu eğlence mekanları clup diskotek ve benzeri mekanlar 1 Ekim’e kadar kapatıldı. Barlar açık kalacak ama müşteri saysına kısıtlama gelecek

 

Bakanlar Kurulu sona erdi

Olağan üstü toplanan Bakanlar Kurulu sona erdi. alınan kararlar açıklanıyor

Havadis Gazetesi paylaştı: 8 Eylül 2020 Salı


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