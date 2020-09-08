Türkiye

Çavuşoğlu: Yunanistan kendine güveniyorsa masaya otursun

8 Eylül 2020
mevlüt çavuşoğlu

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Yunanistan kendine güveniyorsa masaya otursun. Haklı olduğunu herkesin önünde söylesin. Bizim de söyleyeceklerimiz var” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kongo Cumhuriyeti Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

“Yunanistan son zamanlarda (uzlaşma yönündeki) inisiyatiflere hayır diyerek diyalogtan yana olmadığını net şekilde gösterdi.” ifadesini kullanan Bakan Çavuşoğlu, “Yunanistan kendine güveniyorsa masaya otursun. Haklı olduğunu herkesin önünde söylesin. Bizim de söyleyeceklerimiz var” dedi.

Çavuşoğlu, “Bizim (Doğu Akdeniz’deki) tatbikatımız NATO kuralları çerçevesinde yapılıyor” dedi.


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