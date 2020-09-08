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Türkiye’de maske tüm alanlarda zorunlu oldu

8 Eylül 2020
türkiye'de maske takma zorunlu

Corona virüsle mücadelede yeni kararlar alındı. TC İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, ev hariç tüm alanlarda maske zorunlu hale getirildi. Ayrıca restoran ve eğlence yerlerinde, 24.00’ten sonra müzik yayını yapılması da yasaklandı.


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