Orman Dairesi uyardı: Orman yangın riski yüksek

Meteoroloji Dairesinden elde edinilen bilgiler ışığında, ülkemiz genelinde sıcak ve rüzgarlı havanın etkili olacağı, buna bağlı olarak ormanlarımızda yangın tehlikesinin çok yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Çıkan yangınların sebepleri dikkate alındığında %99,1’i insan eliyle (ihmal ve dikkatsizlik, kaza, meçhul, kasıt v.s) geriye kalan sadece %0,9’u ise yıldırımdan kaynaklanmaktadır. Bu verilerden anlaşılacağı gibi ülkemizin içinde bulunduğu bu sıcak günlerde vatandaşlarımız, özellikle araç ile seyir halindeyken dışarıya sigara izmariti atılmaması ve ateş yakılması yasak olan alanlarda ateş yakılmaması konusunda çok dikkatli olmalıdırlar. Özellikle son dönemlerde yol kenarlarına atılan sigara izmaritlerinin neden olduğu yangınlar hem ülkemizin milli serveti olan ormanlarımızı hem de çıkan yangınları söndürmek için özveriyle çalışan insanlarımızı tehlikeye atmaktadır.

Yürürlükteki yasalara göre 1 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında her ne maksat ile olursa olsun ateş yakılmaz ve bu maksat için izin verilmez.

Buna rağmen izinsiz ateş yakanlar suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde aylık asgari ücretin iki katına kadar para cezasına veya bir yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.

Orman Dairesi olarak kontrolümüzde olan orman sahalarında ve özellikle KONTOLLÜ PİKNİK ATEŞİ YAKMA İZİNLENDİRLMİŞ PİKNİK ALANLARINDA ATEŞLİ PİKNİK YAPILMASINI, MANGAL YAKILMASINI ORMAN YASASI UYARINCA AŞAĞIDAKİ ŞARTLAR DOĞRULTUSUNDA İZNİ VERİLMİŞTİR.

1- Piknik amaçlı yakılan ateş mangallar içinde olacaktır. Kesinlikle yerde ateş yakılmayacaktır.

2- Mangal dışında hiçbir şekilde ateş yakılması kesinlikle yasaktır. Tespit durumda yasal gereği işlem yapılacaktır.

3- Mangallar, temiz toprak/kumlu zemin üzerinde ve çevresi 2m kuru otlardan temizlenmiş yerlerde yakılır. Ağaçların alt kısımlarında ve dallarının izdüşümünde mangal yakılamaz.

4- Piknik faaliyeti bitiminden önce mangaldaki küller ve kor halindeki kömürler piknik sahasının işletmecisinin göstereceği nemli çukurlara dökülerek üzerine toprak ve/veya su atılarak piknik sahası terk edilecek.

5- Tüm piknik alanlarında ATEŞ YAKILMADAN piknik yapılabilir.

6- St. Hilarion Kalesinden- Karşıyaka-Kozan üç yol piknik alana kadar olan dağ sırt yolu boyunca piknik ateşi yakılması KESİNLİKLE YASAKLANMIŞTIR.

KONTROLLÜ PİKNİK ATEŞİ YAKMA İZİNLENDİRLMİŞ PİKNİK SAHALARI:

1- Salamis Ormanı Piknik Sahası

2- Kozan-Karşıyaka Üçyol Piknik Alanı

3- Darboğaz Piknik Alanı

*( Darboğaz piknik alanın bir kısmı pikniğe kapatılmıştır.)*

4- Alevkaya Ormanı Piknik Alanı

5- Taşkent Ormanı Piknik Alanı

6- Özel şahıslara ait piknik alanları

Vatandaşlarımızın görecekleri en ufak bir dumanı, hiç zaman geçirmeden ücretsiz Orman Yangın İhbarı olan “Alo 177” Orman Dairesine veya yangın ihbarı “Alo 199” İtfaiye’ ye haber vermeleri çok önemlidir. Aynı şekilde herhangi bir yangın vukuunda ise tüm vatandaşlarımızın yangın söndürme çalışmalarına çağrısız katılmaları ve her türlü imkanlarını seferber ederek yangını söndürmeye çalışmaları hem yasa gereği hem de vatandaşlık görevidir.

Tüm bunlar göz önünde tutularak bir yangının başlangıcına sebebiyet verilmemesi ve yangınsız bir mevsim geçirilmesi yönünde tüm vatandaşlarımızın azami dikkat ve hassasiyet göstermeleri hususu önemle hatırlatılır.

Orman Dairesi Müdürlüğü