SürmanşetUzay

Güneş’i hiç bu kadar yakından görmemiştiniz

17 Temmuz 2020
güneş fotoğrafı

Güneşin, yüzeyinden sadece 77 milyon kilometre uzaklıkan çekilen fotoğrafları, şimdiye kadar en yakından elde edilen görüntüler.

Fotoğrafları, Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) geçtiğimiz aylarda yolladığı Solar Orbiter (SolO) uzay aracı çekti.

Fotoğraflarda güneş yüzeyindeki “kamp ateşleri” adı verilen minik patlamalar da görülüyor.

Bunların boyutları, dünyadaki teleskopların sık sık gördüğü güneşin dev patlamalarının milyonda biri.

Ancak bu minyatür versiyonların aynı mekanizmayla oluşup oluşmadığı net değil. Bu küçük parlamalar, güneşin dış atmosferini, yüzeyinden çok daha sıcak hale getiren gizemli süreçte bir rol oynuyor olabilir.

ESA’dan bilim insanı Daniel Müller “Güneşin yüzeyi 5.500 dereceyle görece soğuk bir yüzeye sahip. Ancak bir milyon dereceyi aşkın süper sıcak bir atmosferle çevrili” diyor.

“ABD’li büyük fizikçi Eugene Parker’ın teoresine göre, çok sayıda küçük ateşlenme varsa, bu dış yüzeyi sıcaklaştırabilecek bır ısınmayı açıklayabilir.”

Oynadıkları rol ne olursa olsun, kamp ateşleri kesinlikle çok küçük. Belçika Kraliyet Gözlemevi’nde çalışan, uzay aracındaki Aşırı Ultraviyole Görüntüleyiciyi (EUI) izleyen David Berghmans, küçüklüklerinin şimdiye dek gözden kaçırılmalarını açıklayabileceğini söylüyor.

“En küçükleri birkaç piksel. Bir piksel 400 kilometreye denk geliyor ve bu uzamsal çözünürlük. Yani boyutları bazı Avrupa ülkeleri kadar. Daha küçükleri de olabilir”

ESA, ABD’deki Cape Canaveral Uzay Üssü’nden geçen Ağustos’ta fırlatılmıştı ve görevi güneşin dinamik davranışlarının gizemlerini ortaya çıkartmaktı.

Güneşin emiyonlarının, dünyamız üzerinde çok önemli etkileri var ve ışık ve sıcaklık sağlamanın çok ötesine gidiyor.

Çoğunlukla bozucu etkileri oluyor. Yüklü partiküller, sürükledikleri manyetik alanlarla uydulardaki elektronik aksamı bozuyorlar ve iletişimi olumsuz etkiliyorlar.

SolO, bilim insanlarının bu bozucu etkiyi daha iyi tahmin etmelerini sağlayabilir.

İngiltere Uzay Ajansı’nın Uzay Bilimi bölümünün başı Caroline Harper “Koronavirüs salgını, iletişimde kalmanın ne kadar önemli olduğunu gösterid ve uydular bu iletişimin bir parçası” diyor.

SolO aracı, güneşin etrafına dönecek ve daha da yakınlaşacak. En nihayetinde 43 milyon kilometre uzaklığa kadar sokulması bekleniyor.

Bu, SolO’yu Merkür’ün yörüngesine de sokacak.

Bugün yayımlanan fotoğraflar, araç Venüs’ün yörüngesinin içinden geçerken, geçen ayın ortalarında çekildi.

Dünya ise güneşten ortalama 149 milyon kilometre uzaklıkta.


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