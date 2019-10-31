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“Orams davasındaki karar geçerliliğini koruyor”

31 Ekim 2019

Kıbrıslı Rum Meletis Apostolidis’in Kıbrıs’ın kuzeyinde taşınmaz mal satın alan İngiliz Orams çiftine Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nde açtığı ve ardından İngiliz Mahkemesi ve Avrupa Adalet Divanına taşınan davada alınan kararın, KKTC hükümetinin söz konusu taşınmazı satın almasından sonra dahi geçerliliğini koruduğu iddia edildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Lapta’da bulunan eski taşınmazına ev inşa ettikleri gerekçesiyle Kıbrıslı Rum Meletis Apostolidis’in İngiliz Linda ve David Orams çifti aleyhine Rum Kaza Mahkemesi’nde açtığı davada alınan kararın, son günlerde Kıbrıs Türk basınında da yer aldığı şekliyle, taşınmazın KKTC devleti tarafından satın alınması sonrasında da geçerliliğini koruduğunu iddia ettiler.

Gazete, Apostolidis’in avukatı Konstantis Kandunas’ın, konuya ilişkin dün yaptığı açıklamada, müvekkilinin Orams çifti aleyhine açtığı davanın kararının hala varlığını ve geçerliliğini koruduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Kandunas, müvekkilinin önünde hala bazı hukuki seçeneklerin bulunduğunu ve Apostolidis’in ne yapacağına, bu seçenekleri inceleyerek karar vermesi gerektiğini vurguladı.

Kıbrıslı Rum Apostolidis ise, konuya ilişkin açıklamasında, Oramsların evinin KKTC devleti tarafından satın alınmasının Kıbrıs’ın kuzeyindeki emlak sektörünü korumak ve alıcıları cesaretlendirmeye yönelik olduğunu savundu.

Apostolidis, ne gibi adımlar atacağı ve herhangi yeni bir hukuki süreç başlatıp başlatmayacağına ise henüz karar vermediğini sözlerine ekledi.



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