Macron: Laikliği nefret ve ayrımcılığı yaymak için kullananları kınıyorum

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede din tartışmaları çerçevesinde laikliği nefret ve ayrımcılığı yaymak için kullananları kınadı.

Avrupa Yahudi Merkezi’nin açılışında konuşan Macron, ülkede son günlerde yoğunlaşan laiklik tartışmalarına da değindi.

Macron, “Laiklik kardeşliğin ilkesi ve her bir Fransız vatandaşının diğer vatandaşlarla ilişkilerindeki pusulasıdır. Bu da Fransız medeniyetinin bir parçasıdır. Size şunu hatırlatmak isterim ki, ulusumuz tarihinin bu döneminde, birlik ve uyum değerleri bazen çarpıtılıyor ve şu veya bu dine karşı savaşanlar tarafından nefret ve ayrımcılığı yaymak için kullanılıyor.” dedi.

Senato’nun başörtüsü kararı

Fransa’da Senato, dün okul gezilerinde öğrecilere refakat eden annelerin başörtüsü takmasını yasaklayan yasa tasarısını kabul etmişti.

Senatoda merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) hazırladığı, okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin başörtüsü takmasını yasaklayan yasa tasarısı 114 “hayır” oyuna karşı 163 “evet” oyuyla kabul edilmişti. İktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) ve merkez sol Sosyalist Parti (PS) tasarıya karşı çıkmıştı.

Tasarının yasalaşması için Ulusal Mecliste de onaylanması gerekiyor. LREM’in karşı çıkması nedeniyle, tasarının yasalaşarak yürürlüğe girmesinin çok düşük ihtimal olduğu belirtiliyor.

Fransız aşırı sağcı Milletvekili Julien Odoul, yaklaşık 20 gün önce Besançon kentinde düzenlenen toplantıda, Müslüman bir kadından oğlunun yanında başörtüsünü çıkarmasını istemiş ve sözlü saldırıda bulunmuştu. Olayın ardından başlayan tartışmalarda Müslümanların hedef alındığı açıklamalar artış gözlenmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, birkaç gün önce yaptığı açıklamada, “Kamuya açık alanlarda başörtüsü takılması beni ilgilendirmez ancak kamu kurumlarında, okulda ve çocuklara eğitim verildiğinde başörtüsü meselesi beni ilgilendirir. Laiklik bunu gerektirir.” ifadelerini kullanmıştı.

Cami saldırganı aşırı sağcı partiden aday

Önceki gün ülkenin Bayonne kentindeki cami önünde düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi ağır yaralanmıştı. Fransız basını, saldırganın Claude Sinke olduğunu ve 2015’teki bölgesel seçimlerde liderliğini Marine Le Pen’in yaptığı aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi’nin adayı olarak Seignanx kentinde yarıştığını yazmıştı.