Doğalgaz ithalinde gecikme yaşanması tehlikesi bulunuyor

Yunan menfaatine çalışan şirketler ile Yunanistan ve Kıbrıs’ın güneyindeki bazı “güçlü” siyasi çevrelerin, doğalgaz konusunda perde gerisinde bazı baskılar yaptığı ve bu durumun, doğalgaz ithalinin gecikmesi tehlikesini doğurduğu bildirildi.

Politis gazetesi “Doğalgazda Süresi Belirsiz Ertelenme Tehlikesi” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, baskıların, “China Petroleum Pipeline Engineering”, “AKTOR” ve “METRON” şirketlerinin oluşturduğu Yunan-Çin-Norveç konsorsiyumunun kazandığı sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) altyapısı ihalesinin iptal edilmesi için yapıldığını yazdı.

Gazete, ihalenin kazanılmış olmasına rağmen, Kıbrıs Cumhuriyeti Devlet Doğalgaz İşletmesi’nin (DEFA) Çinlilerin rızasıyla, daha önceden bazı usulsüzlüklere adı karışan “AKTOR” şirketini devre dışı bıraktığını kaydederken; bu konularla ilgilenen komitenin daha önce, “Helector Cyprus” şirketini SAPA (Baf Kanalizasyon Sistemi) skandalına karıştığı için devre dışı bıraktığını anımsattı.

“AKTOR” şirketinin bu duruma tepki göstererek, İhale Komisyonu’na başvurduğunu belirten gazete, komisyonun bu başvuruyu kabul edip inceleme süreci başlatması halinde, doğalgaz ithal sürecinde gecikmeler yaşanacağını ve AB’den alınacak 100 milyon Euro’luk ödeneğin kaybedilmesi tehlikesinin doğacağını yazdı.