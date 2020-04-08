KıbrısSpor

Online antrenörlük kursu

8 Nisan 2020

KKTC’de ilk kez düzenlenen ve 17 teknik adamın katıldığı “maç ve performans analiz antrenörlük kursu” covid19 virüsü güvenliği çerçevesinde yarım kalmıştı.


TFF’den eğitimcilerin Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde başlattığı ve tamamlanamayan kurs için, KTFF Eğitim Sorumlusu Dr. Serhat Deniz, TFF Eğitim Koordinatörü Dr. Erden Or ile yaptığı görüşme sonrasında kursun online olarak devam edilmesi konusunda anlaştı.
6 Nisan tarihide kurs online olarak başlatıldı. Kursun ilk 3 günlük bolümü daha önce yapılmış ve kalan 3 günlük program da online olarak, 5 eğitmen dahilinde devam edip tamamlanması planlandı.


Serhat Deniz Havadis’e yaptığı açıklamada, “Bugün tamamlanacak olan online kursun devam edilmesi konusunda destek veren başta Başkan Hasan Seroğlu, TFF Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas, TFF Eğitim Koordinatörü Erden Or ve zamanlarını online eğitime ayıran TFF eğitimcileri Didem Karagenç, Mehmet Ali Keçeci, Serkan Emre Sefa, Tolga Yalçın, Hüseyin Çayır ve tüm kursiyer arkadaşlara teşekkür ederim” dedi.



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