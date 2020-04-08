Ramadan Cemil İşletmeleri’nden 4 Bin 500 adet ürün yardımı

Ülkemizin büyük firmalarından Ramadan Cemil İşletmeleri ihtiyaçlı kişilerin kullanımı için 4 bin 500 adet yardım paketi hazırlayıp ihtiyaçlı kişilere dağıtılmak üzere Türk Kızılay’ına teslim etti.

Covid-19 salgını nedeni ile ülkemizde çok sayıda işsiz kalıp yardıma muhtaç durumda olan kişilere her kesimden yardımlar geliyor. Maddi ve manevi desteklerini hiç bir zaman halktan esirgemeyen Ramadan Cemil İşletmeleri de bu süreçte kendi bünyesindeki ürünlerden yardım paketlerini ihtiyaçlı kişilere kavuşturacak. Ramadan Cemil İşletmeleri Genel Koordinatör’ü Ramadan Debbağ ve yetkili personel ürünleri Türk Kızılayı’na teslim ederken web sitelerinden şu mesajı verdiler.

“Prima bebek bezi, Pantene şampuan, Alo çamaşır deterjanı ve Fairy bulaşık deterjanından oluşan toplam 4.500 adet ürünlük yardım paketimizi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bugün Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’na teslim ettik”.