KıbrısSpor

Havadis, 21. günde sporcuların yanında

8 Nisan 2020

Evlerinde bireysel çalışmalar yapan sporcularımızı Havadis bugün 21’inci gününde yine sizlerle buluşturuyor.

Tonguç KOTAK

 Koronavrüs salgını nedeniyle evde kalan sporcularımızın yaptıkları çalışmaları Havadis bugün yine sizlerle buluşturuyor. Tüm spor organizasyonlarının küresel salgın ‘Kovid-19’ sebebiyle durduğu ve antrenmanların da yasaklandığı ülkemizde, Havadis olarak sporcularımızı bugün 21’inci kez yayınlıyoruz.

Evlerinde bireysel çalışmalar yapan sporcularımız evinin salonunda, balkonunda, bahçesinde, garajında hatta çatısında hareketler yapıyor ve bize ulaştırmaları fotoğrafları biz de yayınlamaya devam edeceğiz.

Bize fotoğraflarınızı atın

 

Havadis Spor bugün yine farklı spor branşlarından sporcuların evdeki çalışmalarını sizlerle buluşturuyor.

Bugünkü yayınımızda, Buse Savaşkan (Atlet), Derin Samioğlu (Tenis – LŞK), İpek Üzüm (Voleybol – Maraş), Naz (Voleybol – Maraş), Nazife (Voleybol – Maraş), Mehmet Kaya (Voleybol – Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor) ve Temur – Forde (Basketbol – Koopspor) yer alıyor.

Arzu eden sporcular [email protected] adresine fotoğraflarını göndermelerini bekliyoruz.

 



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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