Onifade virajı alamadı

Lefkoşa – Girne Anayolu’nda bugün meydana gelen kazada Solomon Oladele Onifade aracıyla duvara çarpıp takla attı.
Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre bugün saat 14:30 raddelerinde, Lefkoşa – Girne Anayolu 12-13 kilometreleri arasında, Girne istikametine doğru seyreden Solomon Oladele ONIFADE (E-22), yönetimindeki KG 799 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu sağa meyilli viraja girdiği esnada direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sol kısmından dışarıya çıkıp aracının ön kısmı ile taş duvara çarptıktan sonra takla atmıştır.
Kaza sonucu yaralanan olmamıştır. Soruşturma devam etmektedir
Tepki göster
0
Bayıldım
0
Huzurlu
0
Hahaha
0
Üzüldüm
0
Hayran Kaldım
0
Facia