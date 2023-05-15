TFF, gelecek sezonki yabancı kuralını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2023-2024 Futbol Sezonunda Spor Toto Süper Ligde Kulüpler, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, müsabaka isim listesi ve A Takım Listesine en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir.”