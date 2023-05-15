TFF, gelecek sezonki yabancı kuralını açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig’de 2023-2024 sezonunda sahada en fazla 8 yabancı, A Takım listesine ise en fazla 14 yabancı futbolcu bulunabileceğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“2023-2024 Futbol Sezonunda Spor Toto Süper Ligde Kulüpler, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, müsabaka isim listesi ve A Takım Listesine en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir.”
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