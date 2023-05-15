İktisatbank BTM 2.Lig’de gruplar belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig’de 2022-2023 sezonunun grupları belli oldu. 48 takımın mücadele edeceği İktisatbank BTM 2.Lig’de yeni sezon 10-11 Haziran tarihlerinde başlayacak. Ligde transfer dönemi ise 15 Mayıs-31 Mayıs tarihleri arasında olacak.
Ligin statüsü belirlendi
Ligde gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar adını çeyrek finale yazdıracak. Tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak çeyrek final maçlarını kazanan takımlar yarı finale yükselecek. Çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak yarı final maçlarında galip gelen takımlar finale çıkacak. Final maçlarının ardından üç takım 2023-2024 sezonunda İktisatbank BTM 1.Lig’de mücadele etmeye hak kazanacak.
İktisatbank BTM 2.Lig’de gruplar şöyle:
1.GRUP
Doğancı
Gaziveren
Süleymanlar Autos Yeşilyurt
Yedidalga
2.GRUP
Akçay
Gayretköy
Serhatköy
Zümrütköy
3.GRUP
Çamlıbel
Kalkanlı
Sadrazam Kayalar
Tepebaşı
4.GRUP
Atoll Kozanköy
Dağyolu Göçeri
Şirinevler
Yeşiltepe SD
5.GRUP
Ağırdağ Boğaz
Doğruyol Pınarbaşı
Doğukent
Haspolat
6.GRUP
Alayköy
Aslanköy
Taşkent
Yeniceköy
7.GRUP
Dilekkaya
Gaziköy
Kırıkkale
Pergama SD
8.GRUP
Alaniçi
Bahçeli
Serdarlı GB
Tatlısu Seracılar
9.GRUP
Çayönü
Güvercinlik
Korkuteli GD
Yenişehir
10.GRUP
Boğaziçi
Mutluyaka
Royal Sun Ötüken
Tuzla
11.GRUP
Bafra
Civisil
Ergazi
Sun Republic Yarköy
12.GRUP
Dipkarpaz
Halil Falyalı Kumyalı
Sipahi
Yedikonuk