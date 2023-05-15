İktisatbank BTM 2.Lig’de gruplar belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig’de 2022-2023 sezonunun grupları belli oldu. 48 takımın mücadele edeceği İktisatbank BTM 2.Lig’de yeni sezon 10-11 Haziran tarihlerinde başlayacak. Ligde transfer dönemi ise 15 Mayıs-31 Mayıs tarihleri arasında olacak.

Ligin statüsü belirlendi

Ligde gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar adını çeyrek finale yazdıracak. Tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak çeyrek final maçlarını kazanan takımlar yarı finale yükselecek. Çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak yarı final maçlarında galip gelen takımlar finale çıkacak. Final maçlarının ardından üç takım 2023-2024 sezonunda İktisatbank BTM 1.Lig’de mücadele etmeye hak kazanacak.

İktisatbank BTM 2.Lig’de gruplar şöyle:

1.GRUP

Doğancı

Gaziveren

Süleymanlar Autos Yeşilyurt

Yedidalga

2.GRUP

Akçay

Gayretköy

Serhatköy

Zümrütköy

3.GRUP

Çamlıbel

Kalkanlı

Sadrazam Kayalar

Tepebaşı

4.GRUP

Atoll Kozanköy

Dağyolu Göçeri

Şirinevler

Yeşiltepe SD

5.GRUP

Ağırdağ Boğaz

Doğruyol Pınarbaşı

Doğukent

Haspolat

6.GRUP

Alayköy

Aslanköy

Taşkent

Yeniceköy

7.GRUP

Dilekkaya

Gaziköy

Kırıkkale

Pergama SD

8.GRUP

Alaniçi

Bahçeli

Serdarlı GB

Tatlısu Seracılar

9.GRUP

Çayönü

Güvercinlik

Korkuteli GD

Yenişehir

10.GRUP

Boğaziçi

Mutluyaka

Royal Sun Ötüken

Tuzla

11.GRUP

Bafra

Civisil

Ergazi

Sun Republic Yarköy

12.GRUP

Dipkarpaz

Halil Falyalı Kumyalı

Sipahi

Yedikonuk