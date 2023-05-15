Kempo Milli Takım Türkiye Şampiyonası’na katılıyor

Kempo Savunma Sporları Federasyonu milli takımı, Türkiye’nin İstanbul şehrinde gerçekleştirilecek olan Türkiye Kempo Şampiyonası’na katılıyor. 18-22 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Esenler Mehmet Öcalan Spor Kompleksi’nde yapılacak olan “Türkiye Tek Yürek Kempo Türkiye şampiyonasına Kempo Savunma Sporları Federasyonu Mehmet İngenç başkanlığında 15 sporcuyla katılıyor.

Türkiye Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından “Türkiye Tek Yürek Kempo Türkiye şampiyonası düzenliyor. Türkiye Kempo Savunma Sporları Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan “Türkiye Tek Yürek Kempo Türkiye şampiyonası Semi Kempo, Full Kempo, Kata, Self Defence, Submission Kempo (Elit Kempo Knockdown -Elit Kempo M.M.A) baranşlarında, alt minikler, minikler, yıldızlar gençler, büyükler, veteranlar, Bay-Bayanlar kategorilerinde yapılacak ve yaklaşık 600 sporcu mücadele edecek. Türkiye Tek Yürek Kempo Türkiye Şampiyonasına katılacak olan Kempo Savunma Sporları Federasyonu’ndan oluşan 15 kişilik milli takımı kafilesi 17 Mayıs Çarşamba gece saat 03:30 de adadan ayrılacak, 22 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20:00 de ülkemize dönecek.

Kempo Hakem Semineri, Hakem Terfi ve Aday Hakem Kursu

Türkiye Kempo Savunma Sporları Federasyonu 19-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan “Türkiye Tek Yürek Kempo Türkiye şampiyonası” öncesinde 18 Mayıs Perşembe günü Kempo hakem semineri, hakem terfi kuruş, aday hakem kursu düzenliyor. Sabah saat 10:00 da başlayacak olan kursta SihameSoghar, Özçiçek (MHK başkanı Uluslararası IKF hakemi), Tarkan Özçiçek (MHK başkan yardımcısı, Uluslararası A classIKF hakemi, Federasyon başkan yardımcısı) eğitmen olarak görev yapacak.