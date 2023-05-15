BTM 2'de futbolcu/antrenör işlemlerinde istenenler belli oldu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mayıs 15, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

BTM 2’de futbolcu/antrenör işlemlerinde istenenler belli oldu

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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BTM 2'de futbolcu/antrenör işlemlerinde istenenler belli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 2.Lig’de yeni sezon 10-11 Haziran tarihlerinde başlayacak. Transfer ve tescil işlemleri ise 15-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek.

 


 

 

Kulüpler transfer işlemlerinde şu formları getirecek;

 

 

VİZE: Kulüp başlıklı kağıdında lisans numarası ve futbolcu adı soyadı liste şeklinde yazılacak. Kağıt imzalanıp mühürlenerek dosyaya eklenecek. (Vize işlemleri sadece kulüplerin kendi futbolcuları için yapılabilir)

 

 

YENİ LİSANS: Lisans İşlem Formu, Kimlik Kartı Fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf, Veli Onay Formu (Futbolcu 18 yaş altındaysa)

 

 

3 YIL OYNAMAYAN: Lisans İşlem Formu, Kimlik Kartı Fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf

 

 

BONSERVİSLİ TRANSFER: Lisans İşlem Formu, Futbolcunun önceki kulübünden alınan bonservis belgesi

 

 

GEÇİCİ/KİRALIK TRANSFER: Lisans İşlem Formu, Futbolcunun önceki kulübünden alınan geçici/kiralık bonservis belgesi

 

 

ANTRENÖR SÖZLEŞMESİ: Kulüp ve antrenör tarafından imzalanıp tasdik edilmiş KTFF Teknik Direktör/Antrenör Sözleşmesi

 

 

*Not: Lisans İşlem Formu kullanılan tüm işlemlerde ve antrenör sözleşmelerinde ilgili bölümlerin tasdik memuru/noter veya muhtar tarafından onaylanması zorunludur.

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Tags:btm 2. lig
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