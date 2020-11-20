Önce ceset kalıntıları sonra katil bulundu: “Psikopat” sonunda yakalandı

ABD’deki Colorado Soruşturma Bürosu, Adre Baroz’un güneydeki komşu eyalet New Mexico’da yer alan bir motelde perşembe günü yakalandığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre ciddi bir direnç gösteremeden ele geçirilen 26 yaşındaki Baroz; cinayet, saldırı ve adam kaçırma suçlamalarıyla karşı karşıya.

Amerikan basını, zanlının lakabının “psikopat” olduğunu ifade etti.

Çarşamba günü Colorado’daki iki farklı adreste yapılan aramada üç farklı kişiye ait olduğu belirlenen uzuvlar bulunmuştu.

Yetkililer, Lasauses ismindeki küçük kasabada bulunan vücut parçalarının kime ait olduğunun tespit edilmesinin haftalar ya da aylar sürebileceğini bildirmişti.