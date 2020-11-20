Birleşik Krallık’ta skandal rapor: Üniversitelerde her yıl 50 bin cinsel istismar ya da taciz vakası yaşanıyor

Birleşik Krallık’ın İngiltere ve Galler bölgelerindeki üniversiteleri inceleyen rapora göre, buralarda her yıl 50 bin cinsel istismar ya da taciz vakası gerçekleşiyor.

Eylülde yayımlanan Unsafe Spaces: Ending Sexual Abuse in Universities (Güvenli olmayan Alanlar: Üniversitelerdeki Cinsel İstismarı Bitirmek) adlı rapor, alanında tanınmış akademisyenler de olmak üzere kurumlardaki çalışanların cinsel tacizine ve istismarına ışık tuttu.

Üniversiteler, söz konusu akademisyenlerin performansını korumak için harekete geçmekte isteksiz olabildiği ortaya kondu.

Verilen bir örnekte, ünlü bir profesör tarafından tecavüze uğrayan öğrencinin, 4 yıl boyunca bunu bildiremediği belirtildi.

Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanlarına göre, cinsel istismar ya da taciz mağduru öğrenci sayısı, üniversitelerdeki resmi şikayetlerin çok ötesinde. Şikayetlerle ilgili prosedürler de hayli yetersiz.

Çalışmayı gerçekleştirenler yazarlardan Durham Business School’da Misafir Profesör John Edmonds, akademisyenlerin ve üniversite yöneticilerinin, kadın öğrencilerin yaklaşık yüzde 15’inin, erkek öğrencilerinse yaklaşık yüzde 3’ünün istismara uğradığını düşündüğünü belirtti. Bunun, her yıl yaklaşık 50 bin öğrenci anlamına geldiğini ekledi

Öte yandan, yapılan diğer tahminler bunun çok ötesinde. BK’deki üniversitelerde cinsel istismara karşı kampanyalar yürüten Dr. Anna Bull, ABD ve Avustralya’da yapılan araştırmaların, tüm öğrencilerin yüzde 40 ila 50’sinin cinsel tacize uğradığını ortaya koyduğunu söyledi. Bu sayının, İngiltere için de muhtemelen aynı olduğunu bildirdi.

Profesör Edmonds ve kitabın eş yazarları Eğitimci Eva Tutchell, problemin gerçek ölçeğinin belirlenmesi adına, tam kapsamlı bir araştırma yapılması çağrısında bulundu.

Edmonds, akademide yaşanan tacizler hakkında şu ifadeleri kullandı:

Tacize olanak tanıyan bir çevre, endişe ve korku yaratır. Özgüvene zarar verir ve üniversite ortamını kirletir.

BK’de bulunan üniversitelerdeki cinsel istismar ve taciz üstüne yapılan görüşmeler, Kovid-19 sebebiyle martta durdurulmuştu. Dr. Bull, söz konusu problemin düşük öncelikli görüldüğünü ancak pandeminin cinsel şiddeti durdurmadığını belirtti.

BK Ulusal Öğrenci Birliği (NUS) Başkan Yardımcısı Sara Khan, 2018’deki araştırmalarda, her 5 öğrenciden ikisinin cinsel istismara uğradığının ve her 8 istismar vakasından birinin failinin üniversite personeli olduğunun ortaya çıktığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

2018’in üstünden iki yıl geçmişken üniversitelerin somut adımlar attığını ve sorunun azaldığını görmeyi isterdik. Ancak açıkça görülüyor k, durum böyle değil.

BK’deki 140 üniversite adına açıklama yapan Universities UK ise (BK Üniversiteleri), 2020 bitmeden personelin öğrencileri suiistimali konusunda bir rehber ve tavsiye yayınlayacaklarını bildirdi. Kurumun sözcüsü, “Üniversiteler yaşamak, çalışmak ve okumak için güvenli bir yer olmaya kararlı” ifadelerini kullandı.