Pilli: 4 yeni vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1402 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını, 8 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin yerel vaka olduğunu, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu, bu süreç içerisinde gözetim altında bulunduğunu açıkladı. 20 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şö yle; Bugün Yapılan Test Sayısı: 1402 Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4 Ülke dışından gelen vakalar – Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar – 1 Yerel vakalar – 3 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 8 Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- Yapılan Toplam Test Sayısı- 251.741 Toplam Vaka Sayısı- 1031 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 976 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 50 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 10 Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 40 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-