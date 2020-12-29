Ölümlü kazayla ilgili 22 yaşındaki genç tutuklandı

Akdoğan – Yiğitler Anayolu üzerinde meydana gelen ve Ortaç Gürbüz’ün hayatını kaybettiği kazayla ilgili Muhammet Ali Gündoğan tutuklandı.

Akdoğan – Yiğitler Anayolu üzerinde meydana gelen ve Ortaç Gürbüz’ün hayatını kaybettiği kazada ES 375 plakalı aracı kullandığı tespit edilen Muhammet Ali Gündoğan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

28.12.2020 tarihinde Akdoğan – Yiğitler Anayolu üzerinde 0 – 1 kilometreleri içerisinde meydana gelen ölümle neticelenen trafik kazasında ES 375 plakalı araç sürücüsünün kazada yaşamını yitiren Ortaç GÜRBÜZ olduğu belirtilmişti.

Mesele ile ilgili olarak yapılan ileri soruşturma neticesinde, kaza anında konu aracı kullanan şahsın kazada yaralanan Muhammed Ali GÜNDOĞAN (E-22) olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.