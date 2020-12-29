101 yaşındaki kadın covid-19’u nasıl atlattığını anlattı

Naderşina, ileri yaşına rağmen 8 gün sonra iyileşti ve 25 Aralık’ta 101. doğum gününü hastanede kutladı.

Dr. Mingazova, tedavinin iyi gittiğini çünkü yaşlı kadının “çok olumlu bir tutum” sergilediğini ve doktorların istediği her şeyi yerine getirdiğini ifade etti.

Üstelik Naderşina da doktoru gibi düşünüyordu. 101. yaşındaki kadın, taburcu olduğu gün gazetecilerle şu bilgileri paylaştı:

Daha soğukkanlı olmalısınız. Sinirlerinizi yatıştırmak en önemlisi. Tartışmak, bağırmak gibi eylemlerde bulunmayın.

Independent Türkçe, Russia Today