101 yaşındaki kadın covid-19’u nasıl atlattığını anlattı

Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nde Kovid-19’u yenen Mariam Naderşina, 101. doğum gününü kutladıktan sonra cumartesi günü taburcu oldu.
Doktorlar, yaşlı kadının olumlu tutumu sayesinde iyileşmeyi başardığını ve paylaşması gereken bazı tavsiyeleri olduğunu söylüyor.
Russia Today’in video ajansı Ruptly’e konuşan Doktor Güzel Mingazova, Mariam Naderşina adlı hastanın öksürük, yüksek ateş ve hafif solunum sorunları gibi orta seviyede belirtilerle Kazan kentindeki bir hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Doktora göre Naderşina’ya çekilen tomografi, hastanın akciğerlerinin yüzde 25 oranında hasar gördüğünü ortaya çıkardı.
Naderşina, ileri yaşına rağmen 8 gün sonra iyileşti ve 25 Aralık’ta 101. doğum gününü hastanede kutladı.
Dr. Mingazova, tedavinin iyi gittiğini çünkü yaşlı kadının “çok olumlu bir tutum” sergilediğini ve doktorların istediği her şeyi yerine getirdiğini ifade etti.
Üstelik Naderşina da doktoru gibi düşünüyordu. 101. yaşındaki kadın, taburcu olduğu gün gazetecilerle şu bilgileri paylaştı:
Daha soğukkanlı olmalısınız. Sinirlerinizi yatıştırmak en önemlisi. Tartışmak, bağırmak gibi eylemlerde bulunmayın.
Independent Türkçe, Russia Today