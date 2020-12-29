Lema Şeyh: Sporcuların farkına varın

Havadis Spor Servisi olarak geçtiğimiz hafta başlattığımı “Sporcular Yazı Dizisi”nde 4üncü sayıya ulaştık. Sporu spor yapanlar konuşsun, spor yapanlar yorumlasın, spor yapanlar eleştirsin fikri ile başlattığımız yazı dizimizde bugünkü konuğumuz voleybolun başarılı isimlerinden Lema Şeyh.

Lema’ya yönelttiğimi 5 sorumuza verdiği cevabı sizlerle paylaşıyoruz bugün.

1-Covid-19 döneminde spor yönetimini nasıl buldun?

LŞ: Bu sürece “spor yönetiminden çok sporun bitirilmesi” demek daha doğru olur bence. Pandeminin başlamasıyla federasyon başkanlarının önerileri hükümet yetkilileri tarafından dikkate alınmadı, direk kapatma kararı alındı. İlk başta aldıkları tedbirler doğru olabilir. Ama daha sonra ilerleyen dönemlerde daha geniş kapsamlı bir şeyler yapabilirlerdi, sadece kapatmakla olmaz.

Dünyada örnekleri var, basketbolla başlanmak üzere spor etkinlikleri devam etti. Bizde de daha geniş önlemler alınarak, bir ay kapalı kalındıktan sonra yavaş yavaş başlanabilirdi. Çünkü bu süreçte sporcular spordan soğudu. Bu belirsizlik halen daha devam ediyor. Bir dönem açıldı gibi oldu ama daha sonra yakın temaslı sporlarda tekrardan bir kapanma kararı alındı. Bir dönem plaj voleyboluna izin verildi turnuva yapıldı, halı saha ve bir takım dövüş sporlarına. Kasım ayı gibi seyircisiz olarak voleybol turnuvalarının kalan maçları yapılacaktı fakat bizim kulüp kapanma kararı aldığı için sadece erkekler ligi oynandı. Her ne kadar Ekim, Kasım ayı gibi belli kulüplerde antrenmanlar başladıysa da belirsizlikten dolayı sporcuların motivasyonları yok denecek kadar az olduğunu gözlemliyorum. Sporcular için motivasyon yükseltici çözümler geliştirilebilir diye düşünmekteyim.

2-Bağlı olduğun federasyonun organizasyonları ve bu dönemdeki çalışması veya çalışma yapmaması için ne düşünüyorsun?

LŞ: Başkanımız Sayın Enver Kaya, Covid-19 un başlamasıyla çalışma ve faaliyetlerini hemen durdurdu. Ondan sonra belirsizlik başladı. Yakın zamanda ekim ayı gibi bir planlama duyurusu yaptı ama onunda başlayıp başlayamayacağı konusunda net bir açıklama yapmadı. Bu belirsizlik kulüplere de olumsuz derecede yansıdı hatta birkaç kulüp faaliyetlerini resmi olarak durdurma kararı aldı. Bu durum sadece voleybolda değil farklı spor kulüpleri de tamamen kapatma kararını açıkladı. Federasyonların bu kararları almasına da temelde neden olan hükümetin aldığı kararlar oldu. Hiçbir esneklik ve/veya kolaylık sağlayıcı önlem alınmadığından bu durum federasyonunda elini kolunu bağladı açıkçası. Süreç sporcuların motivasyonunu daha da düşürdü, voleybolu öldürdü bile diyebilirim. Kapanan kulüplerde oynayan çok yetenekli sporcu arkadaşlarımızın profesyonel spor yaşamları da sona erdi.

3-Kendi branşın özelinde sporcuların motivasyonunu artırmak ve sporun daha iyi gerçekleşmesi için neler yapılması gerektiğini düşünüyorsun?

LŞ: Bu soruya vereceğim cevap Covid-19 un yarattığı sonuçlara bağlı değil. Genel olarak sporcuların motivasyonlarını artırmak için altyapı çalışmalarına daha çok önem verilmesi gerekmektedir. Daha çok turnuva düzenlenmeli, küçükleri veya yıldız takımları yurtdışına maçlara götürebilirler veya yurtdışından Kıbrıs’a takım davet edip burada maç yaptırabilirler. Bu etkinlikler sporcuların motivasyonunun yükselmesinde büyük rol oynayacaktır. Yani en azından bu karşılıklı oyunlar Türkiye takımları ile bile gerçekleştirilse etkili olacağı inancındayım. Çünkü ada koşullarında mevcut kulüp sayısı ortada. Sürekli aynı sporcuların birbirleri ile müsabaka gerçekleştirmesi ile kısır bir döngüye girilmesine, tam olarak performansını sergileyememesine ve sporcuların kendini geliştirme gereksinimi duymamasına neden olmakta.

4-Ülkede spordan sorumlu bakanlığın/dairenin çalışmalarını nasıl buluyorsun?

LŞ: Yetersiz buluyorum. Her ne kadar son zamanlarda basketbola da yapılsa da ülkemizde en çok futbola yatırım yapılmaktadır. Onlarda da yapılan yatırımların halen daha yetersiz olduğunu düşünürsek diğer federasyonların halini siz düşünün. Hiçbir tanıtım, altyapı yatırımı, maddi manevi hiçbir destek görmüyorlar. Destek görmeleri halinde ambargolara rağmen sporcularımız ülkemizi çok daha iyi yerlerde temsil edebileceklerdir.

5-Ülkede sporu idare edenlere veya federasyona ne söylemek istersin?