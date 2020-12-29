Magazin

MasterChef’te ilk finalist belli oldu

29 Aralık 2020
MasterChef ilk finalist



MasterChef’te ilk finalist kim oldu, elemeye kim kaldı? sorularının cevapları belli oldu. TV8’de yayınlanan uzun soluklu yemek yarışması 2020 MasterChef’in son bölümünde; Barbaros Serhat ve Emir finale kalmak için 3 oyun ve 3 ürün hazırladı. Mehmet, Danilo ve Somer şeften toplamda 71 puan alan Barbaros, MasterChef’in ilk finalisti oldu. Yemeğinde kılçık hatası yapan ve sinirlerine hakim olamayan Serhat ile Emir, ikinci finalist olmak için mücadele edecek.



devlet piyangosu





Etiketler
29 Aralık 2020


Başa dön tuşu