MasterChef’te ilk finalist belli oldu

MASTERCHEF BARBAROS KİMDİR?

MasterChef 2020’de önlüğü giyen ikinci yarışmacı olan ve ilk dörde giren Barbaros Yoloğlu 26 yaşında. İlk dörde giren başarılı isim yarışma boyunca yaptığı et yemekleri ile adından söz ettirdi. Barbaros Yoloğlu, Samsun’un Alaçam ilçesinde dünyaya geldi. Yarışmaya Bodrum’dan dahil olan Barbaros Yoloğlu, 26 yaşında. Bodrum Bitez’de bir restoranda aşçılık yapan deneyimli yarışmacı, özellikle et ürünlerinde kendisine güvense de mutfakta her konuda iyi olabileceğinin üstünü çizdi. Barbaros Yoloğlu üçlü elemelerde Deniz Aktuğ ve Murat Kaplan ile karşı karşıya gelerek yarışmaya katılmaya hak kazandı.