MasterChef’te ilk finalist belli oldu

MasterChef'te ilk finalist kim oldu, elemeye kim kald\u0131? sorular\u0131n\u0131n cevaplar\u0131 belli oldu. TV8'de yay\u0131nlanan uzun soluklu yemek yar\u0131\u015fmas\u0131 2020 MasterChef'in son b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde; Barbaros Serhat ve Emir finale kalmak i\u00e7in 3 oyun ve 3 \u00fcr\u00fcn haz\u0131rlad\u0131. Mehmet, Danilo ve Somer \u015feften toplamda 71 puan alan Barbaros, MasterChef'in ilk finalisti oldu. Yeme\u011finde k\u0131l\u00e7\u0131k hatas\u0131 yapan ve sinirlerine hakim olamayan Serhat ile Emir, ikinci finalist olmak i\u00e7in m\u00fccadele edecek.\r\n\r\n\r\nMasterChef\u00a0son b\u00f6l\u00fcmde 3'l\u00fc finale kalan\u00a0Barbaros,\u00a0Serhat\u00a0ve\u00a0Emir aras\u0131nda ilk finalist olma m\u00fccadelesi ya\u015fand\u0131. 3 oyun ve 3 \u00fcr\u00fcn mant\u0131\u011f\u0131yla yap\u0131lan final haftas\u0131 oyununda 3 yar\u0131\u015fmac\u0131 Mehmet, Danilo ve Somer \u015eefler y\u00f6netiminde ba\u015flang\u0131\u00e7 yeme\u011fi ile zeytinya\u011f\u0131 konseptiyle yar\u0131\u015fmaya start verdi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nBa\u015flang\u0131\u00e7 yeme\u011finde Mehmet, Danilo ve Somer \u015eeflerin tad\u0131m\u0131 tamamlamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan zeytinya\u011f\u0131 konseptiyle ana yemek \u00fcr\u00fcn\u00fc yap\u0131m\u0131na ge\u00e7ildi.\r\n\r\n\r\n\r\nBu safhay\u0131 da \u00fcr\u00fcnlerini haz\u0131rlayan Barbaros, Serhat ve Emir aras\u0131nda Barbaros farkl\u0131 puanla \u00f6nde tamamlad\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSerhat'\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 k\u0131l\u00e7\u0131k hatas\u0131 j\u00fcriden ceza almas\u0131na sebep oldu ve Serhat st\u00fcdyoda masalar\u0131 yumruklad\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n3. ve son oyunda ise men\u00fcn\u00fcn son \u00fcr\u00fcn\u00fc olan tatl\u0131 yap\u0131m\u0131na ge\u00e7ildi. Bu b\u00f6l\u00fcmde J\u00fcri \u015fefler, 3'l\u00fc finalistlerin birbirinden lezzetli \u00fcr\u00fcnler \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131n\u0131n alt\u0131n\u0131 \u00e7izdi ve oylamaya ge\u00e7ildi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00dcr\u00fcnlerin tad\u0131m\u0131n\u0131 tamamlayan Mehmet, Danilo ve Somer \u015eefler taraf\u0131ndan 3 oyun sonunda 71 puan kazanan Barbaros, 2020 MasterChef T\u00fcrkiye yar\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n ilk finalisti olurken Emir ve Serhat bir sonraki b\u00f6l\u00fcmde 2. Finalist olarak Barbaros'un rakibi olmak i\u00e7in m\u00fccadele edecek\u2026\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nMASTERCHEF BARBAROS K\u0130MD\u0130R?\r\n\r\nMasterChef 2020\u2019de \u00f6nl\u00fc\u011f\u00fc giyen ikinci yar\u0131\u015fmac\u0131 olan ve ilk d\u00f6rde giren Barbaros Yolo\u011flu 26 ya\u015f\u0131nda. \u0130lk d\u00f6rde giren ba\u015far\u0131l\u0131 isim yar\u0131\u015fma boyunca yapt\u0131\u011f\u0131 et yemekleri ile ad\u0131ndan s\u00f6z ettirdi. Barbaros Yolo\u011flu, Samsun\u2019un Ala\u00e7am il\u00e7esinde d\u00fcnyaya geldi. Yar\u0131\u015fmaya Bodrum\u2019dan dahil olan Barbaros Yolo\u011flu, 26 ya\u015f\u0131nda. Bodrum Bitez'de bir restoranda a\u015f\u00e7\u0131l\u0131k yapan deneyimli yar\u0131\u015fmac\u0131, \u00f6zellikle et \u00fcr\u00fcnlerinde kendisine g\u00fcvense de mutfakta her konuda iyi olabilece\u011finin \u00fcst\u00fcn\u00fc \u00e7izdi. Barbaros Yolo\u011flu \u00fc\u00e7l\u00fc elemelerde Deniz Aktu\u011f ve Murat Kaplan ile kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya gelerek yar\u0131\u015fmaya kat\u0131lmaya hak kazand\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n