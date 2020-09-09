Ölümlerin sayısı dünya genelinde 900 bini geçti

D\u00fcnya genelinde yeni tip corona vir\u00fcs (Covid-19) salg\u0131n\u0131 sebebiyle hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin say\u0131s\u0131 900 bini a\u015ft\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nCovid-19 verilerinin derlendi\u011fi "Worldometer" internet sitesine g\u00f6re,\u00a0d\u00fcnya\u00a0genelinde vir\u00fcs nedeniyle ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirenlerin say\u0131s\u0131 901 bin 871'e, vaka say\u0131s\u0131 27 milyon 740 bin 264'e ula\u015ft\u0131.\r\nEn fazla can kayb\u0131 ABD'de\r\n\r\n\r\n\r\nCovid-19 kaynakl\u0131 bug\u00fcne kadar en fazla can kayb\u0131 194 bin 32 \u00f6l\u00fcmle ABD'de kaydedildi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nBu \u00fclkeyi 127 bin 517 ile Brezilya, 73 bin 923 ile Hindistan, 68 bin 484 ile Meksika,\u00a041 bin 586 ile \u0130ngiltere, 35 bin 563 ile \u0130talya, 30 bin 764 ile Fransa, 30 bin 123 ile Peru, 29 bin 594 ile \u0130spanya\u00a0ve 22 bin 542 ile \u0130ran izledi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u00c7in'in Vuhan kentinde Aral\u0131k 2019'da ortaya \u00e7\u0131kan Kovid-19, 200'den fazla \u00fclke ve b\u00f6lgeye yay\u0131ld\u0131. Vir\u00fcs bula\u015fan 19 milyon 833 bin 287 ki\u015fi iyile\u015fti, 7 milyon 5 bin 106 ki\u015finin tedavisi ise s\u00fcr\u00fcyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n