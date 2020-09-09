DünyaManşet

Ölümlerin sayısı dünya genelinde 900 bini geçti

9 Eylül 2020
Dünya genelinde can kaybı

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 900 bini aştı.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Amcaoğlu: Maliyede bir pozitif vaka var

Amcaoğlu: Maliyede bir pozitif vaka var

8 Eylül 2020
Photo of ABD’nin Denver kentinde hava sıcaklığı 48 saatte 36 derece düştü

ABD’nin Denver kentinde hava sıcaklığı 48 saatte 36 derece düştü

8 Eylül 2020
Photo of Cezaevinde açık görüşler 7 gün durduruldu

Cezaevinde açık görüşler 7 gün durduruldu

8 Eylül 2020
Photo of Linh ve Merthoca kayıp

Linh ve Merthoca kayıp

8 Eylül 2020
Photo of Uçakta corona olduğunu öğrendi

Uçakta corona olduğunu öğrendi

8 Eylül 2020
Photo of İspanya, Avrupa’da Covid-19 vaka sayısı 500 bini aşan ilk ülke oldu

İspanya, Avrupa’da Covid-19 vaka sayısı 500 bini aşan ilk ülke oldu

8 Eylül 2020
Photo of California’da 8 bin kilometrekare alan yandı

California’da 8 bin kilometrekare alan yandı

8 Eylül 2020
Photo of Topaloğlu: Hükümet yasaları çiğniyor

Topaloğlu: Hükümet yasaları çiğniyor

8 Eylül 2020
Photo of Shincheonji’nin 2. plazma bağışına 1100 üye katıldı

Shincheonji’nin 2. plazma bağışına 1100 üye katıldı

8 Eylül 2020
Photo of Rogers: Bilinmeyen vakalar etrafta dolaşıyor

Rogers: Bilinmeyen vakalar etrafta dolaşıyor

8 Eylül 2020
Başa dön tuşu
Kapalı