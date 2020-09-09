AstraZeneca aşı denemesini durdurdu

Oxford \u00dcniversitesi ile a\u015f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na devam eden Astra Zeneca, klinik denemelerde bir kat\u0131l\u0131mc\u0131n\u0131n rahats\u0131zlanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan, rutin prosed\u00fcr\u00fcn uygulanarak a\u015f\u0131n\u0131n denemelerine ara verildi\u011fini a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\n\r\nOxford \u00dcniversitesi ile birlikte a\u015f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 y\u00fcr\u00fcten AstraZeneca \u015firketinden a\u015f\u0131ya ili\u015fkin a\u00e7\u0131klama geldi. \u015eirket klinik denemelerde son a\u015famada olan a\u015f\u0131n\u0131n denemelerini durdurdu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\nAmerikan Stat News'\u00fcn \u015firket yetkililerine dayand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 habere g\u00f6re, Birle\u015fik Krall\u0131k'taki klinik denemelerde a\u015f\u0131 bir kat\u0131l\u0131mc\u0131da ciddi yan etkiler g\u00f6sterdi. Bunun \u00fczerine \u015firket a\u015f\u0131n\u0131n denemelerine ara verdi.\r\n"RUT\u0130N PROSED\u00dcR UYGULANDI, KAYNA\u011eI ARA\u015eTIRILIYOR"\r\nAstraZeneca \u015firketi ya\u015fanan durumla ilgili e-mail \u00fczerinden bir a\u00e7\u0131klama yapt\u0131.\r\n\r\nA\u00e7\u0131klamada, g\u00f6n\u00fcll\u00fclerde g\u00f6r\u00fclen bir ve hen\u00fcz kayna\u011f\u0131 belirlenemeyen bir rahats\u0131zl\u0131k nedeniyle denemelerin durduruldu\u011funa ve bunun rutin bir i\u015flem oldu\u011funa dikkat \u00e7ekildi.\r\n\r\nNew York Times'\u0131n raporunda ise; \u0130ngiliz bir kat\u0131l\u0131mc\u0131n\u0131n omurili\u011fi etkileyen ve genellikle viral enfeksiyonlar sonucu olu\u015fan iltihapl\u0131 bir hastal\u0131k olan 'transvers miyelite' oldu\u011fu yazd\u0131. AstraZeneca yetkilileri ise raporla ilgili yorum yapmad\u0131.\r\n\r\n \r\n\r\n