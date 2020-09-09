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AstraZeneca aşı denemesini durdurdu

9 Eylül 2020
Astra Zeneca

Oxford Üniversitesi ile aşı çalışmalarına devam eden Astra Zeneca, klinik denemelerde bir katılımcının rahatsızlanmasının ardından, rutin prosedürün uygulanarak aşının denemelerine ara verildiğini açıklandı.


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