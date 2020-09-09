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Dolar 7,48 seviyesinden güne başladı

9 Eylül 2020
Döviz kurları

İstanbul serbest piyasada dolar 7,4870 liradan, avro 8,8200 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 7,4850 liradan alınan dolar, 7,4870 liradan satılıyor. 8,8180 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,8200 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4840 lira, avronun satış fiyatı ise 8,8120 lira olmuştu.

Döviz Kurları

Serbest Piyasa 
AlışSatışYüksekDüşükDeğişim
USD – Amerikan Doları7,48897,49187,49177,4760%0,1309:47
EUR – Euro8,81188,81658,82778,7995%0,0509:47
GBP – İngiliz Sterlini9,68349,68939,72779,6812%-0,3109:47
CHF – İsviçre Frangı8,15668,17388,16898,1567%0,1209:47
CAD – Kanada Doları5,64915,65345,65045,6649%-0,0209:46


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