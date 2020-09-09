Mısır’da 2 bin 500 yıllık 13 tahta tabut bulundu

M\u0131s\u0131r\u2019da arkeologlar, 2 bin 500 y\u0131ll\u0131k oldu\u011fu belirtilen 13 tahta tabut bulundu\u011funu duyurdu. M\u0131s\u0131r Turizm ve Eski Eserler Bakanl\u0131\u011f\u0131, tabutlar\u0131n 11 metre derinlikte bulundu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n\r\nM\u0131s\u0131r\u2019da Kahire'nin 24 kilometre g\u00fcneybat\u0131s\u0131nda, M\u0131s\u0131r'\u0131n en eski ba\u015fkenti Memphis'te ya\u015fayanlar\u0131n defnedildi\u011fi Sakkara b\u00f6lgesinde 2 bin 500 y\u0131ll\u0131k 13 tahta tabut bulundu.\r\n\r\n\r\n\r\nArkeologlar\u0131n b\u00f6lgede yapt\u0131\u011f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalarda, yerin 11 metre alt\u0131nda bulunan tabutlar\u0131n ge\u00e7en binlerce y\u0131la ra\u011fmen iyi korunmu\u015f olduklar\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nM\u0131s\u0131r Turizm ve Eski Eserler Bakan\u0131 Kahled Al-Anani, bulunan tabutlara ili\u015fkin yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u201cYeni bir arkeolojik ke\u015fif yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131ndaki tarif edilemez bir his. Sakkara\u2019daki yeni ke\u015ffe dair a\u00e7\u0131klamalar\u0131 takipte kal\u0131n\u201d dedi.\r\n\r\n\r\n\r\nUzmanlar, tabutlar\u0131n bulundu\u011fu g\u00f6m\u00fc alan\u0131n\u0131n 3 bin y\u0131ll\u0131k oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyor.\r\n\r\n