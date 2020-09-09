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Mısır’da 2 bin 500 yıllık 13 tahta tabut bulundu

9 Eylül 2020
tahta tabut

Mısır’da arkeologlar, 2 bin 500 yıllık olduğu belirtilen 13 tahta tabut bulunduğunu duyurdu. Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, tabutların 11 metre derinlikte bulunduğunu açıkladı.


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