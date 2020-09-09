Türkiye

Marmara Denizi’nde 4,1 büyüklüğünde deprem

9 Eylül 2020
Marmara denizi'nde deprem

AFAD, Marmara Denizi’nde Tekirdağ açıklarında saat 00.57’de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of TC Bilim Kurulu toplanıyor: Gündem vaka artışı

TC Bilim Kurulu toplanıyor: Gündem vaka artışı

2 Eylül 2020
Photo of Çavuşoğlu: Kaybeden Yunanistan olur

Çavuşoğlu: Kaybeden Yunanistan olur

1 Eylül 2020
Photo of Türkiye’den Fransa’ya kırmızı çizgi çıkışı

Türkiye’den Fransa’ya kırmızı çizgi çıkışı

31 Ağustos 2020
Photo of Türkiye’de koronavirüs kaynaklı 42 can kaybı

Türkiye’de koronavirüs kaynaklı 42 can kaybı

30 Ağustos 2020
Photo of Erdoğan: Doğu Akdeniz’de şantaj diline boyun eğmeyeceğiz

Erdoğan: Doğu Akdeniz’de şantaj diline boyun eğmeyeceğiz

30 Ağustos 2020
Photo of Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı

Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı

30 Ağustos 2020
Photo of Türkiye’de özel okullarda KDV indirimi yapıldı

Türkiye’de özel okullarda KDV indirimi yapıldı

30 Ağustos 2020
Photo of Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Yunanistan’ın 12 mil kararına sert tepki

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Yunanistan’ın 12 mil kararına sert tepki

29 Ağustos 2020
Photo of Türkiye’de koronavirüs kaynaklı 39 can kaybı

Türkiye’de koronavirüs kaynaklı 39 can kaybı

29 Ağustos 2020
Photo of Remziye Yoldaş cezaevinden firar eden kocası tarafından kızının gözleri önünde öldürüldü

Remziye Yoldaş cezaevinden firar eden kocası tarafından kızının gözleri önünde öldürüldü

29 Ağustos 2020
Başa dön tuşu
Kapalı