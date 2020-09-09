Marmara Denizi’nde 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD, Marmara Denizi'nde Tekirda\u011f a\u00e7\u0131klar\u0131nda saat 00.57'de 4,1 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde bir deprem meydana geldi\u011fini duyurdu.\r\nMarmara Denizi'nde 4,1 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde\u00a0deprem\u00a0meydana geldi.\r\n\r\nAfet ve Acil Durum Y\u00f6netimi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye g\u00f6re, saat 00.57'de Marmara Denizi'nde 4,1 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem kaydedildi.\r\n\r\nTekirda\u011f'\u0131n \u015eark\u00f6y il\u00e7esinin 8,2 kilometre a\u00e7\u0131\u011f\u0131nda meydana gelen sars\u0131nt\u0131n\u0131n, yerin yakla\u015f\u0131k 9,9 kilometre derinli\u011finde olu\u015ftu\u011fu belirlendi.