BU HALK BUNA MÜSTAHAK MIDIR?

Bakanlar Kurulu toplandı.

Memleket nefesini tutmuş alacakları kararları bekliyor.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun kararları sızdırıldı.

Memlekette büyük bir panik havası var.

Aileler çocuklarını okula gönderip-göndermeyeceklerini soruyor.

Lokantacılar “yine mi kapanacağız” telaşında.

Herkes birbirine soruyor ama kimse yanıt alamıyor.

Ard arda pozitif vakalar patlıyor ve ambulansların siren sesleriyle irkiliyor memleket.

İşte böylesi bir ortamda ciddi görüşmelerin yapıldığını sandığımız Bakanlar Kurulu toplantısında Başbakan Facebook’ta bir fotoğraf paylaşıyor.

Herkes merakla fotoğrafa bakıyor;

Başbakan ve Sağlık Bakanı önlerinde bir doğum günü pastası, mum üfleyip kutlama yapıyorlar.

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Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi geniş kapsamlı bir toplantı yapıyor.

Toplantıyı düzenleyen Sağlık Bakanlığı.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı da toplantıya başkanlık yapıyor.

Komitede pandemiyle savaşan uzman doktorlar da var.

Toplantıda vaka sayısında yaşanan muazzam artış konuşuluyor.

Doktorların vaka sayısını tespit etmekte zorlandıkları, hastanede hastaların yatacağı yatağın kalmadığı, teknik ekipmanın yetersiz olduğu.

Komite radikal kararlar alıyor.

Hem de oy birliği ile.

Yani Sağlık Bakanlığında görevli doktorlar ve dahi müsteşar da bu kararların altına imza atıyor.

Kararlar sızdırılıyor ve memlekette büyük bir panik havası başlıyor.

Ertesi gün Bakanlar Kurulu toplanıyor ve kendi kararlarını açıklıyor.

Bakanlar Kurulu sözcüsü komitenin kararlarının “öneri” olduğunu söylüyor ve bir kenara itiyor.

Uzman doktorlar feryat ediyor ama müsteşardan çıt çıkmıyor.

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Memleketin hali budur.

Üstelik de en zor günlerinde.

Peki bu halk buna müstahak mıdır?

İşte 10 puanlık uzman sorusu…