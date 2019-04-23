Öldürüp yol kenarına attılar

Polis, Taşkent’te ölü bulunan gencin Walshak Augustine Ngok olduğunu tespit etti. Cinayet zanlılarına ulaşan polis, biri kadın 12 kişiyi tutukladı. Mahkemeye çıkarılan tutuklular aleyhine 3’er günlük tutukluluk kararı alındı

İTİRAF ETTİLER: Cinayetle ilgili tutuklanan 12 zanlıdan Ezeh Christopher, Nana Fosu Awoture Nkansah ve Wayne Ayanda Moyo, polise verdikleri ifadede cinayeti işlediklerini itiraf etti. 3 zanlı diğer 9 zanlının da suça ortak olduğunu söyledi

ŞİDDET İDDİASI: Mahkemede zanlı avukatı Ramadan Sanıvar, polisin şiddet kullanarak ifade aldığını, gönüllü bir ifadenin söz konusu olmadığını iddia etti. Mahkemede söz alan 6 zanlı ise ne ile suçlandıklarını dahi bilmediklerini belirtti. Diğer 3 zanlı ise susmayı tercih etti

Evrim KAMALI

Polis, öldürülerek Taşkent anayolu üzerinde, yol kenarına atılmış olarak bulunan 25 yaşındaki gencin Nijerya uyruklu Walshak Augustine Ngok olduğu tespit etti.

Olayla bağlantılı olduğu öne sürülen yabancı uyruklu 12 kişi tutuklanarak sorgularının ardından dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren Müfettiş Muavini Cem Ozan, 19 Nisan’da saat 07.00’de Haspolat-Taşkent anayolunda siyahi bir gence ait erkek cesedinin bulunduğunu belirtti. Ozan, adli tıp uzmanı tarafından cesede yapılan otopside gencin künt kafa travması, beyin kanamaları ve elle boğma (asfiksi) sonucu öldürüldüğünün belirlendiğini söyledi.

Müfettiş Muavini Cem Ozan, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında alınan ifadeler ve incelenen kamera görüntüleri sonucu zanlılara ulaşıldığını kaydetti.

Ozan, Ezeh Christopher (E-29-Nijerya), Ambrose Kelechi Onyeukwu (E-33-Nijerya), Nana Fosu Awoture Nkansah (E-30-Gana), Wayne Ayanda Moyo (E-26-Zimbabwe), Afamaefune Hanry Uwadibie (E-31-Nijerya), Amanda Nyambawe (K-22-Zimbabwe) , Clement Ozuman Manufur (E-21-Nijerya),

Christian Chukwuka Ezani (E-31-Nijerya), Gabriel Kelechi Muukwe (E-31-Nijerya), Chinonso Chiemelie Onue(E-31-Nijerya), Prience Ogunmanam (E-29-Nijerya) ve İfeanyıchukwav Valentine Eze’nin (E-33Nijerya) “Taammüden adam öldürme”, suçundan tutuklandıklarını belirtti.

“3 zanlı gönüllü ifade verdi, suçu itiraf etti”

Müfettiş Muavini Ozan, zanlı Ezeh Christopher (E-29), Nana Fosu Awoture Nkansah (E-30) ve Wayne Ayanda Moyo’nun (E-26) gönüllü ifade verip, suçlarını kabul ettiklerini mahkemeye aktardı.

Müfettiş Muavini Ozan, olaydan önce, olay sırasında ve sonrasında diğer zanlıların olaya karıştıklarını ileri sürdü.

Ozan, meselenin çok ciddi olduğunu belirtip, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Sanıvar: Polis, şiddet kullanarak ifade aldı

Avukat Ramadan Sanıvar, Ezeh Christopher, Nana Fosu Awoture Nkansah ve Wayne Ayanda Moyo’nun ifadelerinin yargıç kaidelerine uygun alınmadığını ve polis tarafından şiddete uğradıklarını savundu.

Soruşturma memuru Cem Ozan, iddiaları reddetti. Avukat Sanıvar, zanlıların doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

6 zanlı suçlamaları reddetti

Mahkemede söz alan zanlılar Clement Ozuman Manufur (E-21), Christian Chukwuka Ezani (E-31), Gabriel Kelechi Muukwe (E-31) , Chinonso Chiemelie Onue (E-31), Prience Ogunmanam (E-29) ve İfeanyıchukwav Valentine Eze (E-33), hangi suçla tutuklandıklarını bilmediklerini ve hiçbir suça karışmadıklarını anlattı.

Yargıç Cenkay İnan, meselenin ciddiyetine vurgu yapıp, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için üç gün tutuklu kalmalarına emir verdi.