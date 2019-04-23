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Mısır, Sudan ve Libya konulu zirvelere ev sahipliği yapacak

23 Nisan 2019

Mısır Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın başkent Kahire’de Sudan ve Libya konulu iki zirve düzenlenecek.

Sudan bölgesel ortaklarının istişare zirvesine, Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi, Cibuti Devlet Başkanı İsmail Ömer Guelleh, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kageme, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki’nin yanı sıra Etiyopya, Güney Sudan, Uganda, Kenya, Nijerya’dan üst düzey devlet yetkilileri ve temsilcilerin katılması bekleniyor.

Sudan’daki gelişmeler ile ülkede barış ve istikrara destek yollarının ele alınacağı zirvede, ortak çalışmaların güçlendirilmesine ilişkin konular da görüşülecek.

Libya konulu zirveye ise Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi’nin yanı sıra Ruanda, Güney Afrika Cumhurbaşkanları, Afrika Birliği’ndeki Libya Komitesi Başkanı sıfatıyla Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki’nin katılması bekleniyor.

Toplantıda, Libya’daki son gelişmeler, ülkedeki mevcut krizin sonlandırılması ve siyasi çalışmaları yeniden canlandırmanın yollarının yanı sıra terörle mücadele konularının masaya yatırılacağı belirtildi.

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