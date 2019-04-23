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Montessori çocuklarından coşkulu kutlama

23 Nisan 2019
ÇOCUK BAYRAMI

Kıbrıs Montessori Okulları’na bağlı Girne Montessori Okulu öğrenci ve velileri “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”nı coşkuyla kutladı

Montessori

Girne Montessori Okulu, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”nı önceki gün düzenlediği etkinliklerle kutladı. Oscar Resort Hotel’in balo salonunda yapılan bayram etkinliklerine, okul öğretmenleri, öğrencilerinin yanı sıra 300 konuk katıldı.

Girne Montessori Okulu’nun şölen havasında kutladığı 23 Nisan etkinlikleri, yaşam hakları elinden alınmış, savaşlarda ve savaş nedeni ile aileleri ile birlikte ülkelerinden kaçarken yaşamlarını kaybeden çocuklar anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Girne Montessori Okulu Müdürü Gül Tunç ve Kıbrıs Montessori Okulları Eğitim Koordinatörü Hatice Düzgün günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından bayram kutlamaları başladı.

Montesorri

Çocuklar izleyenleri büyüledi

Oscar Resort Hotel’in balo salonunda yapılan bayram etkinliklerinde Girne Montessori Okulu öğrencileri, Zumba Öğretmeni Burçe Güliçli ile zumba dans gösterisi yaptı, daha sonra öğretmenleri ile güne özel hazırladıkları dans gösterilerini sundu. Çocukların dansı izleyenlerden büyük alkış topladı. Montessori çocukları, daha sonra günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu.

Girne Montessori Okulu’nun “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” kutlamaları hatıra fotoğrafları ile ölümsüzleştirildi.

 

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