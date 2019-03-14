Olaylı maç YDÜ’nün: 3-0

Voleybol Erkekler Ligi Play-Off’ta Yakın Doğu Üniversitesi – Doğu Akdeniz Üniversitesi maçında olaylar çıktı

OLAYLI GECE

İki takımın Mağusa’da başlayan gerginliği dün gece büyük olaylara neden oldu. İki takım taraftarlarının ilk sette taşkınlıkları hakemlerin soyunma odasına gitmesine neden oldu. Maç sonunda ise DAÜ Antrenörü Ecevit Cankat’ın tribünlere çantasını savurması ile başlayan olaylar iki takım taraftarlarının dakikalarca saha içinde kavgasına neden oldu

DAÜ’YE POLİS ESKORTU

Olayların yatışması ile Doğu Akdeniz Üniversitesi takımı ve taraftarları, Yakın Doğu Üniversitesi’nin kam püsünden Polis eskortu ile çıkarıldı

Tonguç KOTAK

Voleybol Erkekler Ligi’nde büyük olayların yaşandığı maçta Yakın Doğu Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 3-0 yenerek seriyi 3-1 kazandı ve finale yükseldi.

Serinin Mağusa’da oynanan maçından çıkan olaylar neticesinde dün gece maç gergin başladı. İlk set 22-20 Yakın Doğu’nun önde olduğu anda iki takım seyircisinin hem ağız dalaşı hem de YDÜ tribününden su şişesi fırlatılması nedeniyle baş hakem Adil Trabzon maçı durdurarak soyunma odasına gitti. İki takım antrenörünün , Trabzon’u ikna edilmesi ile maç kaldığı yerden başladı. İlk seti Yakın Doğu 26-24 alarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette de gerginlik devam etti. Yakın Doğu bu seti 25-21 aldı ve durumu 2-0’a getirdi. Üçüncü seti Yakın Doğu 25-21 alarak hem maçı 3-0 kazandı hem de seriyi 3-1 yaparak finale yükseldi.

Maç sonunda olaylar

Karşılaşmanın bitmesi ile birlikte maç içinde YDÜ seyircisi ile diyaloğa giren DAÜ Antrenörü Ecevit Cankat’ın tribünlere çantasını savurması ile başlayan olaylar iki takım taraftarlarının dakikalarca saha içinde kavgasına neden oldu.

Olayların yatışması ile Doğu Akdeniz Üniversitesi takımı ve taraftarları, Yakın Doğu Üniversitesi’nin kam püsünden Polis eskortu ile çıkarıldı.

Çamlık finalde: 3-2

Yarı finalin diğer mücadelesinde ise Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor, Vakıflar’ı 3-2 yenerek finale yükseldi.

Mağusa Arena’da oynanan maçta Çamlık 2-0 öne geçmesine rağmen Vakıflar durumu 2-2 yaptı. Tie break setini alan Çamlıkspor maçı 3-2 seriyi de 3-1 kazandı ve finale çıkan taraf oldu.