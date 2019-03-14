GAÜ’den Play-Off adımı: 76-57

Yer: Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu

Hakemler: Ahmet Maslakçı, Tugay Yazgan, Bahar Mevlit

GAÜ: Mehmet (3), Çağakan (12), Erdem (5), Can, Attila, Mustafa, Uraz (10), Bert (6), Halit (8), Emre (16), Batuhan (16)

MTV UP Göçmenköy: Yahya (4), Ege (7), Çetin, Kemal (18), Mert (15), Ertuğrul, Hasan (7), Kutay, Dıon (4), Berk (2)

1.periyot: 21-16

İlk yarı: 37-34

3.periyot: 55-49

Basketbol Erkekler Süper Ligi’nde 9.hafta açılış maçında Girne Amerikan Üniversitesi, MTV UP Göçmenköy’ü 76-57 yenerek Play-Off için önemli bir adım attı.

Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk yarısı çekişmeli geçti ve devreyi Girne Amerikan Üniversitesi 37-34 önde bitirdi.

İkinci yarının ilk bölümü eşitlikle geçildikten sonra son periyotta farkı açan GÜ maçı 76-57 kazanarak Play-Off için önemli bir galibiyet aldı.

Koop-YDÜ maçı Güzelyurt’ta

Ligde bu akşam iki ezeli rakip Koopspor ile lider Yakın Doğu Üniversitesi kozlarını Güzelyurt Spor Salonu’nda saat 19.00’da paylaşacaklar. Karşılaşma BRTSPOR’dan naklen yayınlanacak.

Süper Lig

Takımlar O G M AS YS P

1.YDÜ 8 8 – 657 446 16

2.GAÜ 9 5 4 620 564 14

3.LAÜ 7 6 1 533 395 13

4.GÖÇMENKÖY 9 3 6 501 639 12

5.KOOP 7 5 2 525 438 12

6.SOYERSPOR 8 1 7 409 571 9

7.DAÜ 8 – 8 397 592 8