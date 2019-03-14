BasketbolSpor

GAÜ’den Play-Off adımı: 76-57

14 Mart 2019
basketbol

Yer: Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu

Hakemler: Ahmet Maslakçı, Tugay Yazgan, Bahar Mevlit

GAÜ: Mehmet (3), Çağakan (12), Erdem (5), Can, Attila, Mustafa, Uraz (10), Bert (6), Halit (8), Emre (16), Batuhan (16)

MTV UP Göçmenköy: Yahya (4), Ege (7), Çetin, Kemal (18), Mert (15), Ertuğrul, Hasan (7), Kutay, Dıon (4), Berk (2)

1.periyot: 21-16

İlk yarı: 37-34

3.periyot: 55-49

 

Basketbol Erkekler Süper Ligi’nde 9.hafta açılış maçında Girne Amerikan Üniversitesi, MTV UP Göçmenköy’ü 76-57 yenerek Play-Off için önemli bir adım attı.

Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk yarısı çekişmeli geçti ve devreyi Girne Amerikan Üniversitesi 37-34 önde bitirdi.

İkinci yarının ilk bölümü eşitlikle geçildikten sonra son periyotta farkı açan GÜ maçı 76-57 kazanarak Play-Off için önemli bir galibiyet aldı.

 

Koop-YDÜ maçı Güzelyurt’ta

Ligde bu akşam iki ezeli rakip Koopspor ile lider Yakın Doğu Üniversitesi kozlarını Güzelyurt Spor Salonu’nda saat 19.00’da paylaşacaklar. Karşılaşma BRTSPOR’dan naklen yayınlanacak.

 

Süper Lig

Takımlar                    O         G         M        AS       YS       P

1.YDÜ                        8          8          –           657      446      16

2.GAÜ                        9          5          4          620      564      14

3.LAÜ                         7          6          1          533      395      13

4.GÖÇMENKÖY        9          3          6          501      639      12

5.KOOP                      7          5          2          525      438      12

6.SOYERSPOR           8          1          7          409      571        9

7.DAÜ                        8          –           8          397      592        8

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