Üstünlük İskele’de

BİRBİRLERİNİ YENEMİYORLAR: K-Pet Süper Lig’in 22.haftasında oynanacak Cihangir-Gençler Birliği maçı öncesinde takımların kendi aralarında oynadıkları son 9 maçta İskele ekibinin galibiyet sayılarında 3-1’lik üstünlüğü var. Takımlar 9 maçta 5 kez berabere kalarak birbirlerine üstünlük sağlayamadılar. Ezeli rakiplerin son üç karşılaşmasında ise kazanan çıkmadı

Hüseyin KÖPRÜLÜ

Süper Lig’in 22.haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesindeki Gençler Birliği, zorlu Cihangir deplasmanına çıkacak.

Bu maç öncesinde Cihangir sahasında oynadığı 11 maçta 7 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. G.Birliği ise dış sahadaki 11 maçtan sadece 2 galibiyet çıkararak 1 beraberlik, 8 mağlubiyetle döndü.

Uzun yıllar farklı liglerde mücadele ettikten sonra son yıllarda yine Süper Lig’de buluşan İskele ekibi ile Cihangir’in arasındaki maçlarda G.Birliği’nin üstünlüğü bulunuyor.

Oynanan son 9 karşılaşmada G.Birliği’nin 3, Cihangir’in ise 1 galibiyeti var. Takımlar 5 kez de sahadan beraberlikle ayrıldılar. Takımlar özellikle son üç maçta birbirlerine üstünlük sağlayamayarak sahadan beraberlikle ayrıldılar.

Gollerde de G.Birliği önde

İskele temsilcisi bu maçlarda 18, Cihangir ise 14 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.

İki takım arasında dikkat çeken sonuç ise maçların gollü geçmesi. Ezeli rakiplerin sadece 2017-2018 sezonunda oynadıkları karşılaşmada gol atılmadı.

İki takım arasındaki diğer bir detay ise G.Birliği 2014-2015 sezonunda her iki maçtan da galibiyetle dönmeyi başarması.

Süper Lig’de son yıllarda alınan skorlar:

2018-2019 sezonu

7.hafta: G.Birliği-Cihangir: 2-2

2017-2018 sezonu

3.hafta: G.Birliği-Cihangir: 0-0

18.hafta: Cihangir-G.Birliği: 3-3

2016-2017 sezonu

15.hafta: G.Birliği-Cihangir: 3-3

30.hafta: Cihangir-G.Birliği: 2-1

2015-2016 sezonu

7.hafta: G.Birliği-Cihangir: 2-1

20.hafta: Cihangir-G.Birliği: 2-2

2014-2015 sezonu

9.hafta: Cihangir-G.Birliği: 1-2

22.hafta: G.Birliği-Cihangir: 3-0