Olağanüstü Meclis oturumu tamamlandı

“Ebeveynlerin çocuklarına vereceği soyadına ilişkin uzlaşı yapabilmesinin önünün açılabilmesi ve çocukların soyadlarına ilişkin yaşanan kargaşanın ortadan kalkması hedefiyle” hazırlanan Aile (Evlenme ve Boşanma) (Değişiklik) Yasa Önerisi Meclis Genel Kurulu’nda oybirliğiyle kabul edildi.

Çeşitli yasa öneri ve tasarılarını görüşmek üzere bugün Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında yapılan Olağanüstü Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu oturumu tamamlandı.

Genel Kurul’da son olarak Aile (Evlenme ve Boşanma) (Değişiklik) Yasa Önerisi ele alınarak, yasa önerisi oybirliğiyle kabul edildi.

Yasa önerisine ilişkin rapor, Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk tarafından okundu. Öztürk, mevcut yasanın kişilere kendi soyadlarını belirleme hakkı tanıdığını ancak çocukların soyadlarıyla ilgili ailelere uzlaşarak karar verme şansı vermediğini kaydederek, değişiklik önerisinin bunun giderilmesi adına yapıldığını söyledi.

– “Öztürk: “Mevcut yasadan kaynaklı sıkıntı yaşayanlar, Aralık 2024’e kadar başvuru yapabilir”

Öztürk, mevcut yasadan dolayı mağduriyet yaşayan tarafların 31 Aralık 2024’e kadar düzeltme yapılması için başvuruda bulunabileceklerini duyurdu.

– Özdenefe

Komite Başkanı Öztürk’ün ardından söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fazilet Özdenefe de, Komite Başkanı’na, üyelerine ve diğer tüm katkı koyanlara teşekkür etti.

Özdenefe, Meclis’te kurulan Yasalardaki Cinsiyet Ayrımcılığını İzleme Komitesi’nin yapmış olduğu tespit ve çalışmalar hakkında bilgi vererek, bugün Aile Yasası’nda görüşülen değişikliğin de bu komitenin çalışmalarının sonucu olduğunu ve kendilerine büyük bir motivasyon olduğunu kaydetti.

Yasalara ilişkin ayrımcılık içeren diğer maddeler için yaptıkları önerilerin de bir an önce gündeme alınması çağrısında bulunan Özdenefe, mevcut yasalarda halen daha yer alan cinsiyet ayrımcılığı içeren maddelere değindi.

Aile Yasası’nda da bir kadının kendi soyadını kullanma kararı almışsa, çocuk sahibi olduklarında çocuğa da babasının soyadıyla birlikte kendi soyadını vermek zorunda kaldığını ancak bazı kadınların çocuklarına sadece bir soyadı vermek istediğini, mevcut yasanın buna izin vermediğini ve böyle bir durumda kadınların eşinin soyadına geçmesi zorunluluğu olduğunu aktardı.

Özdenefe, bu tür anomalilerin bu değişiklikle düzeltildiğini, annenin hangi soyadını taşıdığına bakılmaksızın, tek bir soyadı ya da her iki soyadının verilmesine uzlaşıyla karar verilebileceğini söyledi.

Genel Kurul’da tartışılmakta olan, öğrenci kitaplarında yer alan görsel ve ifadeler konusunda da eleştirilerde bulunan Özdenefe, kendilerinin 30-40 yıllık yasalardaki cinsiyet ayrımcılığı içeren ifadeleri kaldırmaya çalışırken, bugün çocuklara okutulan kitaplarda “cinsiyetçi, kadınların toplumsal hayattaki görevi ve cinsiyetine ilişkin semboller ve izahlar içeren kitapların gündemde olmasının, kendisini bir vekil, bir kadın, bir anne ve bir feminist olarak üzdüğünü” söyledi.

– Canaltay

UBP Milletvekili Resmiye Canaltay ise, cinsiyet ayrımcılığı konusunda komitenin bir çok yasayı ele aldığını belirterek, bugün yapılan değişiklik konusunda da kendilerine bir çok talep ve şikayet geldiğini anlattı, komiteye katkı koyan herkese teşekkürlerini sundu.

Canaltay, bu ülkede kadın erkek eşitliği savunuluyorsa, yasalar nezdinde kadının elinin zayıflamasının önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Parti ayrımı yapmaksızın tüm kadın vekillerin el ele cinsiyet ayrımcılığı konusunda çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Canaltay, kadın ve sivil toplum örgütleriyle de işbirliği içerisinde olduklarını söyledi.

Canaltay’ın konuşmasının ardından, önerinin madde madde görüşülmesi ve oylamasına geçildi.

Önerinin bütünü için yapılan oylamada, öneri oybirliğiyle kabul edildi ve genel kurulun olağanüstü oturumu tamamlandı.