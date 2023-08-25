Meclisin olağanüstü toplantısı… 3 yasa tasarısı ve 2 yasa önerisi oybirliğiyle kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun olağanüstü toplantısında, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Belediyeler (Değişiklik) Yasa Önerisi, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yönetim İlkeleri) (Değişiklik) Yasa Önerisi, Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasa Tasarısı da oybirliğiyle kabul edildi.

-Hamzaoğulları

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşüldüğü sırada söz alarak, İskele Karpaz bölgesinde sağlık ve eğitim alanlarında yaşanan sorunlara değindi.

Hamzaoğulları, sağlık ve eğitimde devlete düşen sorumlulukları hatırlattı.

İskele’de arsa fiyatlarının “patladığını” söyleyen Hamzaoğulları, arsalar ve tarlaların satıldığını, yapılaşmanın hızla devam ettiğini belirtti.

İnşaatı bitmeyen hastane ve sağlık merkezleri konusunu gündeme getiren Hamzaoğulları, bu merkezlerin inşasının neden bitirilemediğini sordu.

İskele Karpaz bölgesinde yaşam kalitesinin düşük olduğunu belirten Hamzaoğulları, buna yönelik ne gibi önlemler alınacağını sordu.

Özel sağlık merkezleri ve hastanelerin çoğaldığını söyleyen Hamzaoğulları, halkın durumunun ne olacağını sordu.

-Besim

CTP Milletvekili Filiz Besim, söz konusu yasanın beş yıl geciktirilmesinin, sağlığın beş yıl geriye gitmesine yol açtığını dile getirdi.

Besim, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nin yeterli olmadığının beş yıl önce tespit edildiğini söyleyerek, bakım isteyen hastalara yönelik merkez eksikliğine işaret etti.

Sağlıkta gecikmelerin insan sağlığını olumsuz etkilediğini dile getiren Besim, sağlıkta sürekliliğin önemli olduğunu, bakanlar değiştiğinde projelerin rafa kaldırılmaması gerektiğini belirtti.

-Dinçyürek

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de soruları yanıtlayarak, sağlıkta sorunlara çözüm üretilememesi halinde kişilerin sağlıklarının etkileneceğinin bilinciyle görev yaptığını, mesleğin içinde yoğrulan bir kişi olduğunu belirtti.

Dinçyürek, eksikliklerin el birliğiyle aşılacağını, insanlara sağlıklı günler yaşatmanın temel hedefleri olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından yasa tasarısı oyçokluğuyla kabul edildi.

– Belediyeler (Değişiklik) Yasa Önerisi kabul edildi

Daha sonra Belediyeler (Değişiklik) Yasa Önerisi’ne geçildi. İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkan Vekili Filiz Besim, öneriye ilişkin raporu okudu.

Besim, yasa önerisiyle pratikte yaşanan sorunlarla ilgili düzenlemelerin yapıldığını belirtti.

-Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali söz alarak, ek bütçe çalışmasına ihtiyaç duyulduğunu ayrıca öngörülecek gelirlerin gerçeğe en yakın tespitinin yapılması gerektiğini, belediyelerin ek bütçe çalışmaları sırasında unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Şahali, belediyelerin gelir kaybına uğratıldığını söyleyerek, örnek verdi.

Belediyelerin devletten alacağı katkı miktarına yönelik de gerçekçi davranılması gerektiğini kaydeden Şahali, ek bütçede belediyelerin unutulmaması gerektiğini belirtti.

-Öztürkler

UBP Milletvekili Ziya Öztürkler, bugün pratikte yaşanan sorunların çözümüne yönelik bir yasa önerisinin Meclisten geçirileceğini belirtti.

Öztürkler, belediyelerin personel yasası ve Belediyeler Personel Sınav Tüzüğü’nde de bazı değiştirilmesi gereken noktalar bulunduğunu söyleyerek, bunlara yönelik tüzüklerin çıkarılması gerektiğini kaydetti.

Mekansal Adres ve Kayıt Sistemi’nin hayata geçirilmesinin önemine vurgu yapan Öztürkler, nüfus sayılarının doğru şekilde yansımasının ancak bu şekilde sağlanabileceğini belirtti.

Tasarıda vatandaşı koruyan noktalara da değinen Öztürkler, dengesizlikleri önlemede bu noktaların önem taşıdığını söyledi.

Öneri daha sonra 31 kabul oyla oybirliğiyle kabul edildi.

–Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) (Değişiklik) Yasa Tasarısı…

Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na geçildi. İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkan Vekili Filiz Besim raporu okudu.

Besim, yaşanan sorunlardan kaynaklanan bazı değişikliklere gidildiğini, personel intibakı ve belediyelerin ruhsat verme izni ile ilgili değişiklikler yapıldığını belirtti.

Tasarı oybirliğiyle kabul edildi.

–Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yönetim İlkeleri) (Değişiklik) Yasa Önerisi

Daha sonra Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yönetim İlkeleri) (Değişiklik) Yasa Önerisi’ne geçilirken, raporu, İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkan Vekili Filiz Besim okudu.

Yasaların, çağdaş ve güncel sorunlara uygun olmasının hayatı kolaylaştıracağını dile getiren Besim, yasaların uygulanması konusunda sıkıntı yaşandığını ifade etti.

Meclisin yasa yapmada verimli olduğunun söylenemeyeceğini dile getiren Besim, bu değişikliğin yasa yapma konusunda, hız, verim ve nitelik kazandıracağı temennisinde bulundu.

Besim, Meclis’in hızlı, verimli, nitelikli yasalar yapma zorunluluğu olduğunu, yasa önerisinin bunu sağlamak amacı taşıdığını kaydetti.

Yasa önerisi oybirliğiyle kabul edildi.

–Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasa Tasarısı

Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişin raporu Başkanı Vekili Filiz Besim okuyarak, tasarının kıdem ilerlemelerine ilişkin olduğunu söyledi.

İstihdam bekleyen çok sayıda engelli bulunduğunu dile getiren Besim, adil istihdam sağlanması için de yasa tasarısına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Besim’i yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu bu konuda çalışmaların başlatıldığını belirtti.

-İncirli

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, kullanılması gereken ifadenin engelli değil özel gereksinimli birey olduğuna işaret ederek, bu bireylere yapılan haksızlığın bu tasarıyla telafi edildiğini söyledi.

İncirli, özel gereksinimli insanları güçlendirmek için kapsamlı yasalara ihtiyaç olduğunu belirtti.

Ülkede eğitim krizi yaşandığını, okulların açılmasının gecikeceğini, 18 Eylül’de açılacağının açıklandığını söyleyen İncirli, pandemi kaynaklı eğitim eksikliklerinin giderilmesi gerekirken okul açılmasının geciktirildiğini belirtti.

İncirli, ülkede yaşanan krizin ülkeye zarar vermesi riski bulunduğunu söyledi.

Yaşanan depremden sonra okullarda yapılması gereken işlemler olduğunu dile getiren İncirli, çok önceden yapılması gereken işlerin geciktirildiğini, bakanlığın elini çabuk tutması gerektiğini kaydetti.

CTP’nin tam gün eğitimi desteklediğini ancak altyapının tamamlanması gerektiğini söyleyen İncirli, eğitim kayıplarının nasıl giderileceğini, yoksullukla nasıl baş edileceğini, depremlere karşı güçlendirme konusuyla ilgili neler yapıldığını, tam gün eğitim için hangi hazırlıkların yapıldığını sordu.

Türkçe konuşamayan öğrenciler konusuna değinen İncirli, bu konunun sınıflarda sorun yarattığını söyledi.

İncirli, bazı ders kitapları ve yeni kitaplara değinerek, ilkokul kitaplarında yapılan değişikliklerde “toplumu rahatsız eden içeriklere” yer verildiğini söyleyerek, hayat bilgisi ve Türkçe kitaplarındaki bazı görsellerin, sembol ve örnek olarak kitaplara basılmasının “çağdaş eğitimde kabul edilecek bir şey olmadığını” belirtti.

Kitaplarda toplumsal cinsiyet eşitliğini “ayaklar altına alan” ifadeler ve görseller kullanılmasının “kabul edilemez” olduğunu söyleyen İncirli, kitapta ülkelerden verilen örneklerde neden Batılı ülkelere yer verilmezken, Filistin, Afganistan gibi ülkelerden “toplum yapısına uymayan örnekler verildiğini” sordu.

İncirli, ders kitaplarında muhafazakar ifadeler bulunduğunu söyleyerek, örnekler verdi.

Bu kitapların öğretmenler ve öğrencilere verilmemesi gerektiğini söyleyen İncirli, Bakanlığa kitapları okullara göndermeme çağrısında bulundu.

-Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, okulların açılış tarihinin KHK’nın öğretmen sınavlarını uzatması nedeniyle ilkokul 18 Eylül ve ortaokul 19 Eylül olarak belirlendiğini belirtti.

Okul güvenliği konusunda açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, 70 mühendisle deprem komitesinin anlaşma imzaladığını ve çalışma başlatıldığını, 120 okul 400’ye yakın blokta çalışıldığını, inceleme yapıldığını, projelerin de bakanlığa ulaşmaya başladığını, değerlendirme komisyonunun değerlendirme yapacağını, beş okula ilişkin ihalenin ise kısa sürede sonuçlanacağını kaydetti.

Çavuşoğlu, okullardaki şartlar doğrultusunda prefabrik sınıf koşullarının da en iyi şekle getirildiğini, iyileştirmeler yapıldığını söyledi.

Kalabalık sınıflara yönelik de okul yapmaya devam ettiklerini belirten Çavuşoğlu, standartların geliştirileceğini ifade etti.

Çavuşoğlu, yabancı öğrencilerin, Türkçe yeterliliğe ulaşmayan öğrencilerin, örgün eğitme alınmamasına yönelik karar üretildiğini söyleyerek, bu öğrencilerin Türkçe ders alacaklarını belirtti.

-“İnanç özgürlüğüne saygı duyuyoruz… Toplumu rahatsız eden unsurlar varsa gereği yapılacak”

2004 yılında imzalanan protokolle müfredatların yenilendiğini, Genişletilmiş Talim Terbiye Kurulu’nun bu amaçla Ankara’ya giderek çalışma yaptığını ardından ülkede de çalışmaların devam ettiğini ve sürecin bu şekilde geliştiğini söyleyen Çavuşoğlu, inanç özgürlüğe saygı duyduklarını belirtti.

Farklı ülke kültürünü yansıtan ve derslerde kullanılan görüntülerin bütünü içinde değil tek olarak değerlendirildiğini söyleyen Çavuşoğlu, bütüne bakarak inceleme yapmak gerektiğini, inanç özgürlüğünü ve anlayışını yansıtmak ve kabul etmek gerektiğini kaydetti.

Kitaplarda yer alan Hindistan ve Filistin örneklerini de inceleyeceğini dile getiren Çavuşoğlu pedagojik açıdan sıkıntı yaratan durumlar varsa bunun değerlendirileceğini belirtti.

Çavuşoğlu, 65 kitabın tümünü değerlendirmesinin mümkün olmadığını, Talim Terbiye Kurullarının değerlendirme yaptığını ancak toplumu rahatsız eden unsurlar varsa gereğinin yapılacağını kaydetti.

Çavuşoğlu, geniş ekiple çalışma yapıldığını, çalışan herkesin eğitimci olduğunu, hata yapıldığına ihtimal vermek istemediğini ifade etti.

Kıbrıslı Türk akademisyenlerin de ders kitaplarının değerlendirildiği kurulda yer aldığını belirten Çavuşoğlu, ayrıca yeni nesil bir Kıbrıs tarihi kitabının yazıldığını söyledi.

Çavuşoğlu, Mehmetçik Ortaokulunun liseye dönüşmesinin yeterli sayıya ulaşması halinde değerlendirilebileceğini ifade etti.

-Özuslu

CTP Milletvekili Sami Özuslu, sınıfta ders veren kişiler görselinde türbanlı bir öğretmen gösterildiğini söyleyerek, bu kitapların bir süzgeçten geçmediğini veya önemli bir süzgeçten geçtiğini dile getirerek, kitapların geri çekilmesi çağrısında bulundu.

Özuslu, “Toplum ayarlarıyla oynanmasına izin vermedik vermeyeceğiz” diye konuştu.

Tasarıyla engelliler konusunda da bir haksızlığın giderildiğini dile getiren Özuslu, engelli istihdamının ne zaman yapılacağını ve kriterlerin ne olacağını sordu.

Konuşmaların ardından yasa tasarısı kabul edildi.