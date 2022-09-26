Okulları saat kaçta açalım?

İngiltere’nin ciddi ve saygın gazetelerinden The Guardian’da geçtiğimiz hafta içinde “okula geç başlamanın gençleri daha mutlu ettiği” yönündeki haberi dikkatimi çekti. Daha önce bu konuya yine bu köşeden benzer şekilde değinmiştik. Dünyanın birçok yerinde bu konu gündem olmaya devam ediyor.

Haberde ABD’de Kaliforniya eyalet meclisi, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olmak kaydıyla geçirdiği bir kanunla çocukların okula sabah 8.30’dan önce gitmeleri engellendi. Bu kararı diğer eyaletlerin de yakın zamanda uygulamaya koyacağı söylendi.

Bu karar bilimsel gerekçelere de dayandırılıyor. Vanderbilt Üniversitesi’nden nörolog ve uyku uzmanı Beth Ann Malow, “Çocukların daha fazla uyuduklarında daha sağlıklı olduklarını ve okulda daha uyanık kaldıklarını biliyoruz. Çocukların okula erken gelmesi uyku yoksunluğunun ötesinde, erken ders saatleri öğrenmeye elverişli olmayabilir” diyor.

Kaliforniya Üniversitesi’nden uyku uzmanı Matthew Walker ise konu ile ilgili şu açıklamayı yapıyor: “Bir gencin sabah 8.30’da bazı yönlerden uyanık olmasını ve bilgiyi özümsemesini istemek, bir yetişkinden sabah saat 4’te hoş bir zarafet, iyi bir mizah, olumlu bir ruh hali ile uyanmasını ve bilgiyi verimli bir şekilde öğrenmeye başlamasını istemek gibidir. ”

İngiltere’de yapılan bir başka araştırmada da benzer bulgular elde ediliyor. Rochester Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma 08:30’dan önce eğitime başlayan ve uykusunu yeterince iyi alamayan çocuklar depresyona ve kaygılı ruh haline meyilli oluyor.

Uzmanların söylediklerine bakacak olursak çocukların okula gün içinde erken başlaması sağlık açısından sakıncalı… Yalnız sağlık açısından da değil. Öğrenmeyi de etkileyen bir durum. Bizim gibi okullar saat 8.00’de başlayıp ve ilköğretimde 12.40, ortaöğretimde 13.05’de kapanıyorsa durum daha da vahimdir demektir.

İngiltere’de okullar 8.45 veya 9.00’da başlar. Klasik çalışma saatleri de 9.00-17.00 arasıdır. Ancak değişen çalışma koşulları bu çalışma saatlerine uyumu zorlaştırıyor.

Kaliforniya Eyaletinin aldığı kararla okulların 8.30’dan önce açılmayacak olmasına itiraz edenlerden biri de Kaliforniya Öğretmen Sendikası oldu. Sendika bu yasaya karşı çıkma gerekçeleri de akla yatkın… Sendika, işe geç başlama şansı olmayan ailelerin çocuklarını güvencesiz bir şekilde erken bir vakitte okula bırakabileceğini söylüyor.

Avrupa’nın birçok yerinde de okula başlama saati 8.30’dan sonradır. Bizim ülkemizde çocukların 8.00’de derse başlamak ve 8.00’den önce okula gelebilmeleri için çok önceden uyanması gerekiyor.

Taşımacılıkla okula gidenlerin durumu çok daha vahim… Kış aylarında sabah karanlığında otobüslere bindiklerini geçmiş yıllardan hatırlıyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu geçtiğimiz günlerde gelecek yıl bazı pilot okullarda tam gün eğitime geçeceklerini söyledi. Tam gün eğitim tartışmaları yaparken, sabah okula gelme meselesini de iyice tartışmak gerekecek.

“Eğitimde o kadar sorun varken bununla mı uğraşacağız” diyenler olabilir. İşte eğitim sorunlarımız yukarıda bahsettiklerimiz olmalıdır. Kolej kitaplarının pahalılığı, geçici öğretmen atamaları, üniformaların fahiş fiyata satılması, okulların tuvalet kağıdı ihtiyacı eğitim sorunu değildir. Bunlar idari ve ekonomik sorunlarımız…

Biz önce çocukları sabahın köründe değil de sağlıklı bir zamanda okula getirelim de gerisine bakarız.