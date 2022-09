Kıbrıs’ın kuzeyi talan ediliyor

Kimin malı kime veriliyor ganimete doymayan kapitalist sistemin temsilcileri, tabiki uluslararası hukuka kavuşmayı kendileri için tehlike gören ve buradan beslenenlerin ülke yönetimindeki temsilcileri, kendilerini ödüllendirmek için adeta yarışırken bir karış toprak bile çocuklarına bırakmadıklarını ne zaman farkına varacaklar kendileri de bilmiyorlar.

Öyle bir dünya ki bu dünya yaşamak için ama nasıl olursa olsun yaşamak için mutlaka parayı bulmak için ne vatan ve millet bilir,bu düşünce oysaki ağızlarından hiç düşürmedikleri bu sözcükler, sadece söylemden öteye geçmediği gibi memleketin her köşesini betona dönüştürenler yarınlarda ne yapacaklarını merak ediyorum.

Akdeniz’in ortasında yemyeşil bir Barış Adası Olma durumunun yeşil kısmını kaybettiğimiz Barış kısmı ise mücadelesini sürdürmeye devam ediyoruz.

Ülkede kapitalist sistemin temsilcileri olan liberallerin sonsuz kazanç beklentileri kıbrıs halkını daha da zor şartlara sokacaktır.

Ülkemizin tek sorunun ekonomi olduğu ve bu çerçeveden halkının özgürlüğü refahı demokrasi gibi kavramları daha geriye bırakarak ülkenin talanına göz yumanlar günü geldiğinde hesap vermelidir.

Rant uğruna ülkeyi beton yığınına çeviren ve bunu ekonomik kalkınma gibi göstermeye çalışan sektörler sizlerde bu ülkede yaşıyorsanız ve çocuklarınızda umarım yaşayacaktır.

Bir yandan talan bir yandan hukuksuzluk Anayasa Mahkemesi’nin ya da yargının geri itmesi ile yapılmaması ülkedeki yasaları zorlayarak kanun tanımazlık demokrasiye inançsızlık üzerinden işlerini yürütmeye çalışmaktadırlar.

Halkı hangi noktada temsil ettiklerini buradan baktığımızda anlaşılır bir durum değil, oysaki seçilmişler halkın oylarıyla seçilerek halka hizmet etmek için görev aldıklarını unutup ganimet alışkanlıkları,devam eden zihniyet kendilerini daha kazançlı kılacakları yapıları güçlendirerek sermayenin hakim olduğu düzenin devam etmesi için oldukça sağlam ilişkileri sürdürmeye devam etmektedir.

Oysaki ülkede en yaygın olan Emek hareketinin ekonomide sosyal düzende, demokraside özgürlüklerde haklarının görmezden gelindiği bu düzene dur diyebilecek olanlar ülkenin Emek hareketinin özgür düşünceye sahip olan bireylerin den başkası değildir.

Asgari ücret tartışmalarının açlık sınırının altında kaldığı insanların geçinmek ile ilgili sıkıntı çektiği bir dönemde,ülkede milyon dolarların konuşulduğu projeler,İhalesiz yakıt alımları,Külliye için kesenin ağzını açılan projeler havada uçuşurken, zenginlik belirtilerinin emareleri gibi görünen bu durum halka gelince yollar çukurdan geçilmiyor, geceleri karanlıkta seyahat ediyoruz, hastanelerimiz yetersiz, binlerce esnaf işyerini kapattı, on binlerce insan işsiz, göç en yüksek seviyede, borçsuz iş insanı esnaf üretici yoktur, enflasyon alım gücünü yok etmiş, tl değer kaybı hızla devam ediyor, her koşulda her durumda biat biat biat azımsanmayacak kadar ayrıcalıklı zümre her zaman her yerde Padişahım sen çok yaşa.! Diyor.